Биф бургиньон, или мясо по-бургундски – классическое блюдо французской кухни. Сочные кусочки говядины обжаренные в вине с добавлением овощей станут идеальной парой отварного или запеченного картофеля.

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Такое блюдо отлично подойдет как к обыденному столу, так и к праздничному. Она сытная, с ярко выраженным вкусом и невероятно подходит к бокалу вина. Биф бургиньон легкое в приготовлении блюдо, хоть и знаменитый рецепт (Джулии Чайльд) занял в первом издании 10 страниц.

Рецепт мяса по-бургундски

Время: 5 часов

5 часов Порции: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм говядины;

– 200 граммов бекона;

– 2 моркови;

– 3 луковицы;

– 5 – 6 зубчиков чеснока;

– 300 граммов грибов;

– 750 миллилитров красного вина;

– 300 граммов бульона или воды;

– 3 столовые ложки муки;

– чабрец;

– лавровый лист;

– соль;

– черный молотый перец;

– масло.

Приготовление:

Мясо зачищаем от прожилок и пленки и нарезаем достаточно большими кусками (примерно 4 сантиметра). Обжариваем частями масла. На мясе должна быть хорошая корочка.

Морковь и лук нарезаем большими кусками. Бекон нарезаем кусочками 1 на 2 сантиметра. Чеснок измельчаем ножом.

После мяса на сковороде обжариваем бекон, добавляем морковь и жарим несколько минут. Далее обжариваем лук и чеснок. Через 2 минуты посыпаем все мукой. Размешиваем и заливаем бульоном или водой.

Перекладываем все в одну кастрюлю, заливаем вином, добавляем травы. Тушим на медленном огне до 3 – 4 часов. Соус должен хорошо загустеть.

За 15 минут до готовности добавляем порезанные грибы на 4 части и уже после этого солим и перчим.

Блюдо с нежным картофельным пюре.

Готово!