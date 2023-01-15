Біф бургіньйон, або м'ясо по-бургундськи – класична страва французької кухні. Соковиті шматочки яловичини обсмажені у вині з додаванням овочів стануть ідеальною парою відвареній або запеченій картоплі.
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Така страва відмінно підійде як до буденного столу, так і до святкового. Вона ситна, з яскраво вираженим смаком та неймовірно пасує до келиха вина. Біф бургіньйон легка в приготуванні страва, хоч і знаменитий рецепт (Джулії Чайльд) зайняв в першому виданні аж 10 сторінок.
Рецепт м'яса по-бургундськи
- Час: 5 годин
- Порції: 6
Приготування:
- М’ясо зачищаємо від прожилок та плівки і нарізаємо досить великими шматками (приблизно 4 сантиметри). Обсмажуємо частинами на олії. На м’ясі має бути гарна скоринка.
- Моркву і цибулю нарізаємо великими шматками. Бекон нарізаємо шматочками 1 на 2 сантиметри. Часник подрібнюємо ножем.
- Після м’яса на сковорідці обсмажуємо бекон, додаємо моркву і смажимо декілька хвилин. Далі обсмажуємо цибулю та часник. Через 2 хвилини посипаємо все борошном. Розмішуємо і заливаємо бульйоном, або водою.
- Перекладаємо все в одну каструлю, заливаємо вином, додаємо трави. Тушкуємо на повільному вогні до 3 – 4 годин. Соус має добре загустіти.
- За 15 хвилин до готовності додаємо гриби порізані на 4 частини і вже після цього солимо і перчимо.
- Страва смакує з ніжним картопляним пюре.
Готово!