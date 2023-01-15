Идеальная пара к картофелю: рецепт телятины по-бургундски
15 января 2023, 12:22Читати новину українською
Источник:Валентина Саенко
Если вы ищете вкусное и сытное блюдо на праздничный стол из говядины, биф бургиньон то, что вам нужно.
Биф бургиньон, или мясо по-бургундски – классическое блюдо французской кухни. Сочные кусочки говядины обжаренные в вине с добавлением овощей станут идеальной парой отварного или запеченного картофеля.
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Такое блюдо отлично подойдет как к обыденному столу, так и к праздничному. Она сытная, с ярко выраженным вкусом и невероятно подходит к бокалу вина. Биф бургиньон легкое в приготовлении блюдо, хоть и знаменитый рецепт (Джулии Чайльд) занял в первом издании 10 страниц.
Рецепт мяса по-бургундски
- Время: 5 часов
- Порции: 6
– 1 килограмм говядины;
– 200 граммов бекона;
– 2 моркови;
– 3 луковицы;
– 5 – 6 зубчиков чеснока;
– 300 граммов грибов;
– 750 миллилитров красного вина;
– 300 граммов бульона или воды;
– 3 столовые ложки муки;
– чабрец;
– лавровый лист;
– соль;
– черный молотый перец;
– масло.
Приготовление:
- Мясо зачищаем от прожилок и пленки и нарезаем достаточно большими кусками (примерно 4 сантиметра). Обжариваем частями масла. На мясе должна быть хорошая корочка.
- Морковь и лук нарезаем большими кусками. Бекон нарезаем кусочками 1 на 2 сантиметра. Чеснок измельчаем ножом.
- После мяса на сковороде обжариваем бекон, добавляем морковь и жарим несколько минут. Далее обжариваем лук и чеснок. Через 2 минуты посыпаем все мукой. Размешиваем и заливаем бульоном или водой.
- Перекладываем все в одну кастрюлю, заливаем вином, добавляем травы. Тушим на медленном огне до 3 – 4 часов. Соус должен хорошо загустеть.
- За 15 минут до готовности добавляем порезанные грибы на 4 части и уже после этого солим и перчим.
- Блюдо с нежным картофельным пюре.
Готово!