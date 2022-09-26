Таким вы его еще не пробовали: тертый сырник с малиной
26 сентября 2022 , 11:17Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
Существует много вариаций на классический десерт чизкейк, или как его называют наши бабушки – творожник. Чтобы с уверенностью сказать, что этот вариант выпечки станет излюбленным, вам нужно его попробовать.
Воздушный сметанный чизкейк с малиной настоящим украшением праздничного и обыденного стола. Снаружи он напоминает известный десерт – тертый пирог, но внутри это настоящий творожник.
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Благодаря сметане, его структура очень нежная и воздушная, а вкус вы запомните на долго.
Рецепт сырника с малиной
- Время: 4 часа
- Порции: 6 – 8
– 220 граммов пшеничной муки (+1 столовая ложка);
– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста;
– 50 граммов сахарной пудры
– щепотка соли
– 120 граммов холодного масла
– 3 яичных желтка
– 30 граммов сметаны
Сметанный слой:
– 600 граммов сметаны от 20% жирности
– 50 граммов кукурузного крахмала
– 3 яичных белка
– 140 граммов сахара
– 1 упаковка ванильного сахара
– 100 граммов малины.
Приготовление:
- Тщательно смешиваем просеянную пшеничную муку, соль, разрыхлитель, сахарную пудру, добавляем на третье холодное масло и перетираем руками в крошку. Добавляем желтки, сметану и замешиваем тесто. Оно должно быть очень нежным и не должно липнуть в руки, если липнет – подсыпьте немного муки.
- Отправьте тесто в морозилку на 1,5 часа.
- Разделяем тесто на 2 части, одну часть теста натираем на терке, распределяем по дну формы застеленной пергаментом и выпекаем при 190 градусах – 10 минут.
- Для сметанного слоя сбиваем белки с сахаром до стойких пиков, сметану смешиваем с крахмалом и объединяем две массы вместе.
- На лепешку выливаем сметанный слой, распределяем по форме, сверху выкладываем малину, и натираем вторую часть теста.
- Выпекаем в предварительно разогретой до 160 градусов духовке 55 минут.
- После выпечки дайте ему полностью остыть и положите в холодильник, не вынимая из формы на 5 – 6 часов или ночь.
Приятного тебе аппетита!