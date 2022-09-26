Повітряний сметанний чизкейк з малиною стан справжньою окрасою святкового та буденного столу. Ззовні він нагадує відомий десерт – тертий пиріг, але всередині це справжній сирник.

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Завдяки сметані, його структура надзвичайно ніжна та повітряна, а смак ви запам'ятаєте на довго.

Рецепт сирника з малиною

  • Час: 4 години
  • Порції: 6 – 8

Приготування:

  • Ретельно змішуємо просіяне пшеничне борошно, сіль, розпушувач, цукрову пудру, додаємо натрете холодне масло і перетираємо руками в крихту. Додаємо жовтки, сметану та замішуємо тісто. Воно має бути дуже ніжне і не повинне липнути до рук, якщо липне – підсипте трішки борошна.
  • Відправте тісто в морозилку на 1,5 години.
  • Розділяємо тісто на 2 частини, одну частину тіста натираємо на тертці, розподіляємо по дну форми застеленої пергаментом і випікаємо при 190 градусах – 10 хвилин.
  • Для сметанного шару збиваємо білки з цукром до стійких піків, сметану змішуємо з крохмалем і об‘єднуємо дві маси разом.
  • На корж виливаємо сметанний шар, розподіляємо по формі, зверху викладаємо малину, і натираємо другу частину тіста.
  • Випікаємо в попередньо розігрітій до 160 градусів духовці 55 хвилин.
  • Після випікання дайте йому повністю охолонути і покладіть в холодильник, не виймаючи з форми, на 5 – 6 годин, або ніч.

Смачного!