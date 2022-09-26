Повітряний сметанний чизкейк з малиною стан справжньою окрасою святкового та буденного столу. Ззовні він нагадує відомий десерт – тертий пиріг, але всередині це справжній сирник.
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Завдяки сметані, його структура надзвичайно ніжна та повітряна, а смак ви запам'ятаєте на довго.
Рецепт сирника з малиною
- Час: 4 години
- Порції: 6 – 8
Приготування:
- Ретельно змішуємо просіяне пшеничне борошно, сіль, розпушувач, цукрову пудру, додаємо натрете холодне масло і перетираємо руками в крихту. Додаємо жовтки, сметану та замішуємо тісто. Воно має бути дуже ніжне і не повинне липнути до рук, якщо липне – підсипте трішки борошна.
- Відправте тісто в морозилку на 1,5 години.
- Розділяємо тісто на 2 частини, одну частину тіста натираємо на тертці, розподіляємо по дну форми застеленої пергаментом і випікаємо при 190 градусах – 10 хвилин.
- Для сметанного шару збиваємо білки з цукром до стійких піків, сметану змішуємо з крохмалем і об‘єднуємо дві маси разом.
- На корж виливаємо сметанний шар, розподіляємо по формі, зверху викладаємо малину, і натираємо другу частину тіста.
- Випікаємо в попередньо розігрітій до 160 градусів духовці 55 хвилин.
- Після випікання дайте йому повністю охолонути і покладіть в холодильник, не виймаючи з форми, на 5 – 6 годин, або ніч.
Смачного!