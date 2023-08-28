Лимонне тирамісу – цікавий та незвичайний варіант італійського десерту з ніжного сиру та бісквітних паличок. Зазвичай тирамісу подають з лікером та кавою, але цього разу нас чекає свіжий варіант солодкого десерту.
Читайте також Легкі салати з курячими стріпсами "Легко!": три ідеї для вечері
Літній, освіжаючий та дуже простий десерт, який кожен зможе приготувати. Ще й без сирих яєць, що важливо, якщо ви пригощаєте ним дітей.
Рецепт лимонного тирамісу
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6
Приготування:
- Для просочення лимонний сік, цукор, воду та цедру доводимо до кипіння і тримаємо на середньому вогні 4 – 5 хвилин. Даємо повністю охолонути. ⠀
- Для курда лимони розрізаємо навпіл та ложкою виймаємо м'якоть. Кладемо в глибоку миску і пробиваємо блендером. Проціджуємо сік через сито, додаємо цукор, жовтки або яйця, крохмаль, цедру та перемішуємо.
- Ставимо на середній вогонь, помішуючи, доводимо до кипіння і варимо до загущення. Знімаємо з вогню і перетираємо через сито.
- Додаємо вершкове масло та ретельно перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою в контакт та даємо повністю охолонути. ⠀
- Для крему сир, вершки та цукрову пудру збиваємо міксером до загущення. ⠀
- Печиво занурюємо у лимонне просочення на декілька секунд і кладемо у форму. Зверху покриваємо половиною крему та половиною лимонного курда.
- Зверху знову кладемо шар просоченого печива, покриваємо шаром крему та шаром лимонного курда, що залишилися.
- Прибираємо у холодильник на декілька годин або на ніч.Прикрашаємо лимоном, м’ятою.
Смачного!