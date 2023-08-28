Лимонне тирамісу – цікавий та незвичайний варіант італійського десерту з ніжного сиру та бісквітних паличок. Зазвичай тирамісу подають з лікером та кавою, але цього разу нас чекає свіжий варіант солодкого десерту.

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Літній, освіжаючий та дуже простий десерт, який кожен зможе приготувати. Ще й без сирих яєць, що важливо, якщо ви пригощаєте ним дітей.

Рецепт лимонного тирамісу

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 100 грамів печива савоярді.

Для просочення:

– 100 грамів лимонного соку;

– 100 грамів цукру;

– 100 грамів води;

– цедра 1 лимону.

Для курда:

– 150 грамів лимонного соку;

– 100 грамів цукру;

– 3 яйця або 6 жовтків;

– 15 грамів кукурудзяного крохмалю;

– цедра 1 лимону;

– 75 грамів вершкового масла.

Для крему:

– 200 грамів сиру маскарпоне або крем-сиру;

– 200 грамів вершків 33%;

– 20 – 30 грамів цукрової пудри.

Приготування:

Для просочення лимонний сік, цукор, воду та цедру доводимо до кипіння і тримаємо на середньому вогні 4 – 5 хвилин. Даємо повністю охолонути. ⠀

Для курда лимони розрізаємо навпіл та ложкою виймаємо м'якоть. Кладемо в глибоку миску і пробиваємо блендером. Проціджуємо сік через сито, додаємо цукор, жовтки або яйця, крохмаль, цедру та перемішуємо.

Ставимо на середній вогонь, помішуючи, доводимо до кипіння і варимо до загущення. Знімаємо з вогню і перетираємо через сито.

Додаємо вершкове масло та ретельно перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою в контакт та даємо повністю охолонути. ⠀

Для крему сир, вершки та цукрову пудру збиваємо міксером до загущення. ⠀

Печиво занурюємо у лимонне просочення на декілька секунд і кладемо у форму. Зверху покриваємо половиною крему та половиною лимонного курда.

Зверху знову кладемо шар просоченого печива, покриваємо шаром крему та шаром лимонного курда, що залишилися.

Прибираємо у холодильник на декілька годин або на ніч.Прикрашаємо лимоном, м’ятою.

Смачного!

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