Лимонное тирамису – освежающий летний десерт за 30 минут
28 августа 2023, 18:52Читати новину українською
Источник:Валерия Велигура
В летнюю жару не очень-то хочется что-то готовить, тем более выпекать в духовке. Но ведь сладкий десерт с особым названием "подними меня к небесам" это точно исключение из правила.
Лимонное тирамису – интересный и необычный вариант итальянского десерта из нежного сыра и бисквитных палочек. Обычно тирамису подают с ликером и кофе, но в этот раз нас ждет свежий вариант сладкого десерта.
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Летний, освежающий и простой десерт, который каждый сможет приготовить. Еще без сырых яиц, что важно, если вы угощаете им детей.
Рецепт лимонного тирамису
- Время: 30 минут
- Порции: 6
– 100 граммов печенья савоярди.
Для пропитки:
– 100 граммов лимонного сока;
– 100 граммов сахара;
– 100 граммов воды;
– цедра 1 лимона.
Для курда:
– 150 граммов лимонного сока;
– 100 граммов сахара;
– 3 яйца или 6 желтков;
– 15 граммов кукурузного крахмала;
– цедра 1 лимона;
– 75 граммов сливочного масла.
Для крема:
– 200 граммов сыра маскарпоне или крем-сыра;
– 200 граммов сливок 33%;
– 20 – 30 граммов сахарной пудры.
Приготовление:
- Для пропитки лимонный сок, сахар, воду и цедру доводим до кипения и держим на среднем огне 4 – 5 минут. Даем полностью остыть. ⠀
- Для курда лимоны разрезаем пополам и ложкой вынимаем мякоть. Кладем в глубокую миску и пробиваем блендером. Процеживаем сок через сито, добавляем сахар, желтки или яйца, крахмал, цедру и перемешиваем.
- Ставим на средний огонь, помешивая, доводим до кипения и варим до загущения. Снимаем с огня и перетираем через сито.
- Добавляем масло и тщательно перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой в контакт и даем полностью остыть. ⠀
- Для крема творог, сливки и сахарную пудру взбиваем миксером до загущения. ⠀
- Печенье погружаем в лимонную пропитку на несколько секунд и кладем в форму. Сверху покрываем половиной крема и половиной лимонного курда.
- Сверху снова кладем слой пропитанного печенья, покрываем оставшимся слоем крема и слоем лимонного курда.
- Убираем в холодильник на несколько часов или на ночь. Украшаем лимоном, мятой.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить летний вариант дерунов из кабачков.