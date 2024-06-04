В разгар сезона: как быстро приготовить клубничное тирамису

Тирамису с клубникой идеальная альтернатива традиционному итальянскому десерту. Вам обязательно нужно его приготовить в сезон свежих ягод.

Это совершенный, свежий и легкий летний десерт. А лучше всего в нем то, что выпечка не нужна! Вместо клубники можно использовать чернику, малину или ежевику.

К теме Клубника в собственном соку: незаменимый рецепт на зиму

Рецепт тирамису с клубникой

Время: 1 час

1 час Порций: 6

Замечательный вкус / Фото kwestia smaku

– 375 миллилитров сваренного кофе;– 60 миллилитров ликера Амаретто;– 4 желтка;– 4 столовые ложки сахарной пудры;– 300 миллилитров сливок 36%;– 500 грамм сыра маскарпоне комнатной температуры;– 400 грамм печенья савоярди;– 4 столовые ложки какао;– примерно 500 грамм клубники.

Приготовление:

Подготовьте высокую форму. Сварите кофе и дайте ему остыть, затем смешайте его с ликером. Прежде чем разбить яйца, поместите их в раковину и залейте кипятком. Желтки вылейте в миску, добавьте сахарную пудру и перемешайте. Поставьте миску над кастрюлей с небольшим количеством кипящей воды (дно миски не должно касаться воды) и тщательно взбивайте примерно 5 – 6 минут. Выньте миску из кастрюли и продолжайте взбивать 4 минуты, пока смесь не станет светлой (почти белой) и рыхлой. Сливки взбейте до устойчивых пиков. Желтки (желательно в 3 приема) ложкой или лопаткой аккуратно соедините с сыром маскарпоне, смешанным в отдельной миске, а затем со взбитыми сливками. Разделите кофе, печенье и крем на три части. Печенье на мгновение окуните в кофе и выложите на дно формы, покройте кремом и посыпьте 1 столовой ложкой какао. Другую порцию печенья смочите кофе и выложите на слой крема, посыпанного уже какао. Смажьте кремом, посыпьте какао и выложите последний – третий слой печенья, крема и какао. Поставьте в холодильник по крайней мере на 4 часа или на ночь. Нарежьте клубнику и выложите ее на десерт непосредственно перед подачей. Разложите десерт по чашкам или тарелкам.