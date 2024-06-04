Це довершений, свіжий і легкий літній десерт. А найкраще у ньому те, що випічка не потрібна! Замість полуниці можна використовувати чорницю, малину або ожину.

До теми Полуниця у власному соку: незамінний рецепт на зиму

Рецепт тирамісу з полуницею

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Тирамісу з полуницею

Чудовий смак / Фото kwestia smaku

Приготування:

  1. Підготуйте високу форму.
  2. Зваріть каву і дайте їй охолонути, потім змішайте її з лікером. Перш ніж розбити яйця, помістіть їх в раковину і залийте окропом. Жовтки вилийте в миску, додайте цукрову пудру і перемішайте. Поставте миску над каструлею з невеликою кількістю киплячої води (дно миски не повинно торкатися води) і ретельно збивайте приблизно 5 – 6 хвилин.
  3. Вийміть миску з каструлі та продовжуйте збивати 4 хвилини, поки суміш не стане світлою (майже білою) і пухкою.
  4. Вершки збийте до стійких піків.
  5. Жовтки (бажано в 3 прийоми) ложкою або лопаткою акуратно з'єднайте з сиром маскарпоне, змішаним в окремій мисці, а потім зі збитими вершками.
  6. Розділіть каву, печиво і крем на три частини. Печення на мить занурте в каву і викладіть на дно форми, покрийте кремом і посипте 1 столовою ложкою какао.
  7. Іншу порцію печива змочіть кавою і викладіть на шар крему, посипаного вже какао. Змастіть кремом, посипте какао і викладіть останній – третій шар печива, крему і какао.
  8. Поставте в холодильник принаймні на 4 години або на ніч. Наріжте полуницю і викладіть її на десерт безпосередньо перед подачею.
  9. Розкладіть десерт по чашках або тарілках.