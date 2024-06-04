Це довершений, свіжий і легкий літній десерт. А найкраще у ньому те, що випічка не потрібна! Замість полуниці можна використовувати чорницю, малину або ожину.

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Рецепт тирамісу з полуницею

Час: 1 година

1 година Порцій: 6

Чудовий смак / Фото kwestia smaku

Інгредієнти:

– 375 мілілітрів звареної кави;

– 60 мілілітрів лікеру Амаретто;

– 4 жовтки;

– 4 столові ложки цукрової пудри;

– 300 мілілітрів вершків 36%;

– 500 грамів сиру маскарпоне кімнатної температури;

– 400 грамів печення савоярді;

– 4 столові ложки какао;

– приблизно 500 грамів полуниці.

Приготування:

Підготуйте високу форму. Зваріть каву і дайте їй охолонути, потім змішайте її з лікером. Перш ніж розбити яйця, помістіть їх в раковину і залийте окропом. Жовтки вилийте в миску, додайте цукрову пудру і перемішайте. Поставте миску над каструлею з невеликою кількістю киплячої води (дно миски не повинно торкатися води) і ретельно збивайте приблизно 5 – 6 хвилин. Вийміть миску з каструлі та продовжуйте збивати 4 хвилини, поки суміш не стане світлою (майже білою) і пухкою. Вершки збийте до стійких піків. Жовтки (бажано в 3 прийоми) ложкою або лопаткою акуратно з'єднайте з сиром маскарпоне, змішаним в окремій мисці, а потім зі збитими вершками. Розділіть каву, печиво і крем на три частини. Печення на мить занурте в каву і викладіть на дно форми, покрийте кремом і посипте 1 столовою ложкою какао. Іншу порцію печива змочіть кавою і викладіть на шар крему, посипаного вже какао. Змастіть кремом, посипте какао і викладіть останній – третій шар печива, крему і какао. Поставте в холодильник принаймні на 4 години або на ніч. Наріжте полуницю і викладіть її на десерт безпосередньо перед подачею. Розкладіть десерт по чашках або тарілках.

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