Це довершений, свіжий і легкий літній десерт. А найкраще у ньому те, що випічка не потрібна! Замість полуниці можна використовувати чорницю, малину або ожину.
До теми Полуниця у власному соку: незамінний рецепт на зиму
Рецепт тирамісу з полуницею
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Чудовий смак / Фото kwestia smaku
Приготування:
- Підготуйте високу форму.
- Зваріть каву і дайте їй охолонути, потім змішайте її з лікером. Перш ніж розбити яйця, помістіть їх в раковину і залийте окропом. Жовтки вилийте в миску, додайте цукрову пудру і перемішайте. Поставте миску над каструлею з невеликою кількістю киплячої води (дно миски не повинно торкатися води) і ретельно збивайте приблизно 5 – 6 хвилин.
- Вийміть миску з каструлі та продовжуйте збивати 4 хвилини, поки суміш не стане світлою (майже білою) і пухкою.
- Вершки збийте до стійких піків.
- Жовтки (бажано в 3 прийоми) ложкою або лопаткою акуратно з'єднайте з сиром маскарпоне, змішаним в окремій мисці, а потім зі збитими вершками.
- Розділіть каву, печиво і крем на три частини. Печення на мить занурте в каву і викладіть на дно форми, покрийте кремом і посипте 1 столовою ложкою какао.
- Іншу порцію печива змочіть кавою і викладіть на шар крему, посипаного вже какао. Змастіть кремом, посипте какао і викладіть останній – третій шар печива, крему і какао.
- Поставте в холодильник принаймні на 4 години або на ніч. Наріжте полуницю і викладіть її на десерт безпосередньо перед подачею.
- Розкладіть десерт по чашках або тарілках.