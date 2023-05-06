Рецепт любимого десерта Кейт Миддлтон – тоффи-пудинг

6 мая 2023, 11:22
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Источник:

Life nv

Ко Дню коронации короля Чарльза III мы решили больше познакомить вас с кулинарными предпочтениями монаршей семьи. Рассказываем о любимом десерте Кейт Миддлтон.

Рецептом королевского десерта поделился бывший шеф-повар Даррен МакГрейди. Готовить его удобнее всего в пароварке или мультиварке на соответствующем режиме. Он очень вкусный, простой и одновременно совершенный.

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Шеф-повар признался, что одним из излюбленных блюд Кейт Миддлтон является насыщенный карамельный пудинг с финиками, шоколадом и сливками, что вкусно, как ириска.

Рецепт тоффи-пудинга

  • Время: 3 часа
  • Порции: 6

Приготовление:

  • Для соуса добавляем все ингредиенты на сковороду с толстым дном. Перемешиваем на сильном огне, пока смесь не будет однородной. Доводим до кипения и тушим 4 минуты.
  • Выливаем около 1,5 стакана соуса в смазанную маслом форму для приготовления пудинга и даем остыть.
  • Смешиваем финики с водой и содой. Замешиваем смесь, пока сода не растворится.
  • Взбиваем сливочное масло и сахар до пышности, добавляем яйцо и ваниль и продолжаем взбивать. Добавляем муку и разрыхлитель, затем смесь фиников и шоколадную стружку.
  • Выкладываем смесь в миску поверх холодного соуса. Готовим пудинг в пароварке или мультиварке примерно 1,5 часа.
  • Когда пудинг будет готов, разогреваем оставшийся соус. Переверните пудинг на тёплую тарелку и полейте соусом. Подаем со взбитыми сливками или мороженым.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак