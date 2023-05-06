Рецептом королевского десерта поделился бывший шеф-повар Даррен МакГрейди. Готовить его удобнее всего в пароварке или мультиварке на соответствующем режиме. Он очень вкусный, простой и одновременно совершенный.

Читайте также Как организовать идеальный пикник: рецепты из курятины на любой вкус

Шеф-повар признался, что одним из излюбленных блюд Кейт Миддлтон является насыщенный карамельный пудинг с финиками, шоколадом и сливками, что вкусно, как ириска.

Рецепт тоффи-пудинга

Время: 3 часа

3 часа Порции: 6

Ингредиенты:

– 200 граммов фиников без косточек;

– 1 чайная ложка соды;

– 230 граммов кипятка;

– 55 граммов масла;

– 200 граммов сахара;

– 1 стакан шоколада (кусочками или натертого);

– 1 яйцо;

– 260 граммов муки;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта;

– 1 чайная ложка разрыхлителя.

Для соуса:

– 290 граммов темного сахара;

– 220 граммов сливочного масла;

– ½ стакана шоколада;

– 9 столовых ложек жирных сливок.

Приготовление:

Для соуса добавляем все ингредиенты на сковороду с толстым дном. Перемешиваем на сильном огне, пока смесь не будет однородной. Доводим до кипения и тушим 4 минуты.

Выливаем около 1,5 стакана соуса в смазанную маслом форму для приготовления пудинга и даем остыть.

Смешиваем финики с водой и содой. Замешиваем смесь, пока сода не растворится.

Взбиваем сливочное масло и сахар до пышности, добавляем яйцо и ваниль и продолжаем взбивать. Добавляем муку и разрыхлитель, затем смесь фиников и шоколадную стружку.

Выкладываем смесь в миску поверх холодного соуса. Готовим пудинг в пароварке или мультиварке примерно 1,5 часа.

Когда пудинг будет готов, разогреваем оставшийся соус. Переверните пудинг на тёплую тарелку и полейте соусом. Подаем со взбитыми сливками или мороженым.

Приятного аппетита!