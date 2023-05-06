Рецептом королевского десерта поделился бывший шеф-повар Даррен МакГрейди. Готовить его удобнее всего в пароварке или мультиварке на соответствующем режиме. Он очень вкусный, простой и одновременно совершенный.
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Шеф-повар признался, что одним из излюбленных блюд Кейт Миддлтон является насыщенный карамельный пудинг с финиками, шоколадом и сливками, что вкусно, как ириска.
Рецепт тоффи-пудинга
- Время: 3 часа
- Порции: 6
Приготовление:
- Для соуса добавляем все ингредиенты на сковороду с толстым дном. Перемешиваем на сильном огне, пока смесь не будет однородной. Доводим до кипения и тушим 4 минуты.
- Выливаем около 1,5 стакана соуса в смазанную маслом форму для приготовления пудинга и даем остыть.
- Смешиваем финики с водой и содой. Замешиваем смесь, пока сода не растворится.
- Взбиваем сливочное масло и сахар до пышности, добавляем яйцо и ваниль и продолжаем взбивать. Добавляем муку и разрыхлитель, затем смесь фиников и шоколадную стружку.
- Выкладываем смесь в миску поверх холодного соуса. Готовим пудинг в пароварке или мультиварке примерно 1,5 часа.
- Когда пудинг будет готов, разогреваем оставшийся соус. Переверните пудинг на тёплую тарелку и полейте соусом. Подаем со взбитыми сливками или мороженым.
Приятного аппетита!