Рецептом королівського десерту поділився колишній шеф-кухар Даррен Макгрейді. Готувати його найзручніше в пароварці чи мультиварці на відповідному режимі. Він надзвичайно смачний, простий та водночас довершений.
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Шеф-кухар зізнався, що однією з улюблених страв Кейт Міддлтон є насичений карамельний пудинг з фініками, шоколадом і вершками, що смакує, як іриска.
Рецепт тоффі-пудингу
- Час: 3 години
- Порції: 6
Приготування:
- Для соусу додаємо всі інгредієнти на сковороду з товстим дном. Перемішуємо на сильному вогні поки суміш не буде однорідною. Доводимо до кипіння та тушкуємо 4 хвилини.
- Виливаємо близько 1,5 склянки соусу в змащену маслом форму для готування пудингу і даємо охолонути.
- Змішуємо фініки з водою та содою. Замішуємо суміш, поки сода не розчиниться.
- Збиваємо вершкове масло і цукор до пишності, додаємо яйце та ваніль і продовжуємо збивати. Додаємо борошно і розпушувач, потім суміш фініків і шоколадну стружку.
- Викладаємо суміш у миску поверх холодного соусу. Готуємо пудинг в пароварці або мультиварці приблизно 1,5 години.
- Коли пудинг буде готовий, розігріваємо соус, що залишився. Переверніть пудинг на теплу тарілку і полийте соусом. Подаємо зі збитими вершками або морозивом.
Смачного!