Рецептом королівського десерту поділився колишній шеф-кухар Даррен Макгрейді. Готувати його найзручніше в пароварці чи мультиварці на відповідному режимі. Він надзвичайно смачний, простий та водночас довершений.

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Шеф-кухар зізнався, що однією з улюблених страв Кейт Міддлтон є насичений карамельний пудинг з фініками, шоколадом і вершками, що смакує, як іриска.

Рецепт тоффі-пудингу

Час: 3 години

3 години Порції: 6

Інгредієнти:

– 200 грамів фініків без кісточок;

– 1 чайна ложка соди;

– 230 грамів окропу;

– 55 грамів масла;

– 200 грамів цукру;

– 1 склянка шоколаду (шматочками або натертого);

– 1 яйце;

– 260 грамів борошна;

– 1 чайна ложка ванільного екстракту;

– 1 чайна ложка розпушувача.

Для соусу:

– 290 грамів темного цукру;

– 220 грамів вершкового масла;

– ½ склянки шоколаду;

– 9 столових ложок жирних вершків.

Приготування:

Для соусу додаємо всі інгредієнти на сковороду з товстим дном. Перемішуємо на сильному вогні поки суміш не буде однорідною. Доводимо до кипіння та тушкуємо 4 хвилини.

Виливаємо близько 1,5 склянки соусу в змащену маслом форму для готування пудингу і даємо охолонути.

Змішуємо фініки з водою та содою. Замішуємо суміш, поки сода не розчиниться.

Збиваємо вершкове масло і цукор до пишності, додаємо яйце та ваніль і продовжуємо збивати. Додаємо борошно і розпушувач, потім суміш фініків і шоколадну стружку.

Викладаємо суміш у миску поверх холодного соусу. Готуємо пудинг в пароварці або мультиварці приблизно 1,5 години.

Коли пудинг буде готовий, розігріваємо соус, що залишився. Переверніть пудинг на теплу тарілку і полийте соусом. Подаємо зі збитими вершками або морозивом.

Смачного!