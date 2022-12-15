Вы забудете про печеночный торт – рецепт из куриной печени

15 декабря 2022, 09:57
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Источник:

инстаграмм Cooking by Yuliya

На праздничном столе обычно свое почетное место занимает большой печеночный торт, щедро промазанный майонезом и овощами. А что если подать его по-новому?

Печеночные блины можно бережно закрутить вместе с начинкой, сделать красивый надрез и выложить на тарелку. Такая подача уже привычного блюда удивит как гурманов, так и ярых консерваторов.

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Что касается начинки, она может быть разной: как традиционной (морковь, яйцо, майонез и чеснок), так и современной (смесь плавленого сыра с чесноком, или просто домашний майонез чесноком).

Рецепт печеночных блинов

  • Время: 30 минут
  • Порции: 10 – 15 блинов
Ингредиенты:
– 400 граммов куриной печени;
– 200 миллилитров молока;
– 2 куриных яйца;
– 3 столовые ложки муки;
– соль.

Приготовление:

  • Тщательно промойте и почистите печень от пленки и жилок.
  • Все ингредиенты соедините в чаше блендера и перебейте в однородную массу.
  • Разогрейте сухую сковороду с антипригарным покрытием и ограничивайте блины с обеих сторон.
  • Для начинки смешайте майонез со сметаной, выжмите чеснок и перемешайте с нарезанной зеленью.
  • Можно протушить морковь с лучком, добавить в нее ложку сметаны и любимые специи.
  • Выбранную начинку закрутите в рулет и разрежьте.

Готово!

Автор: Богданна Рибак