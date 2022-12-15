Вы забудете про печеночный торт – рецепт из куриной печени

На праздничном столе обычно свое почетное место занимает большой печеночный торт, щедро промазанный майонезом и овощами. А что если подать его по-новому?

Печеночные блины можно бережно закрутить вместе с начинкой, сделать красивый надрез и выложить на тарелку. Такая подача уже привычного блюда удивит как гурманов, так и ярых консерваторов.

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Что касается начинки, она может быть разной: как традиционной (морковь, яйцо, майонез и чеснок), так и современной (смесь плавленого сыра с чесноком, или просто домашний майонез чесноком).

Рецепт печеночных блинов

Время: 30 минут

30 минут Порции: 10 – 15 блинов

– 400 граммов куриной печени;– 200 миллилитров молока;– 2 куриных яйца;– 3 столовые ложки муки;– соль.

Приготовление:

Тщательно промойте и почистите печень от пленки и жилок.

Все ингредиенты соедините в чаше блендера и перебейте в однородную массу.

Разогрейте сухую сковороду с антипригарным покрытием и ограничивайте блины с обеих сторон.

Для начинки смешайте майонез со сметаной, выжмите чеснок и перемешайте с нарезанной зеленью.

Можно протушить морковь с лучком, добавить в нее ложку сметаны и любимые специи.

Выбранную начинку закрутите в рулет и разрежьте.

Готово!