Печінкові млинці можна дбайливо закрутити разом з начинкою, зробити красивий надріз та викласти на тарілку. Така подача вже звичної страви здивує як гурманів, так і затятих консерваторів.
Читайте також Як швидко приготувати апетитну курочку: 3 рецепти на сковорідці та у духовці
Щодо начинки, вона може бути різною: традиційною (морква, яйце, майонез та часник), так і сучасною (суміш плавленого сиру з часником, або ж просто домашній майонез часником).
Рецепт печінкових млинців
- Час: 30 хвилин
- Порції: 10 – 15 млинців
Приготування:
- Ретельно помийте та почистіть печінку від плівки та жилок.
- Всі інгредієнти з'єднайте у чаші блендера та перебийте в однорідну масу.
- Розігрійте суху сковорідку з антипригарним покриттям та обмежуйте млинці з обох сторін.
- Для начинки змішайте майонез зі сметаною, вичавіть часник та перемішайте із нарізаною зеленню.
- Можна протушкувати моркву з цибулькою, додати до неї ложку сметани та улюблені спеції.
- Обрану начинку закрутіть в рулет та розріжте.
Готово!