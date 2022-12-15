Печінкові млинці можна дбайливо закрутити разом з начинкою, зробити красивий надріз та викласти на тарілку. Така подача вже звичної страви здивує як гурманів, так і затятих консерваторів.

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Щодо начинки, вона може бути різною: традиційною (морква, яйце, майонез та часник), так і сучасною (суміш плавленого сиру з часником, або ж просто домашній майонез часником).

Рецепт печінкових млинців

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 10 – 15 млинців

Приготування:

  • Ретельно помийте та почистіть печінку від плівки та жилок.
  • Всі інгредієнти з'єднайте у чаші блендера та перебийте в однорідну масу.
  • Розігрійте суху сковорідку з антипригарним покриттям та обмежуйте млинці з обох сторін.
  • Для начинки змішайте майонез зі сметаною, вичавіть часник та перемішайте із нарізаною зеленню.
  • Можна протушкувати моркву з цибулькою, додати до неї ложку сметани та улюблені спеції.
  • Обрану начинку закрутіть в рулет та розріжте.

Готово!