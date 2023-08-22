Летний десерт без выпечки с бананами: рецепт торта в День Независимости
22 августа 2023, 12:05Читати новину українською
Источник:Тате Чуднова
Приближается большой праздник для каждого украинца – День Независимости. Хотя большинство из нас проведет его за работой, вечером мы предлагаем немного отпраздновать событие за вкусным куском торта.
Легкий, летний клубнично-банановый десерт без выпекания – отличный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то сладкое и без мороки.
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В основе десерта кисломолочный сыр, разнообразные нарезанные фрукты (их можно выбирать по своему вкусу) и белый шоколад. Утром смешали, залили и отправили в холодильник, а уже вечером вас ждет легкий десерт с фруктами или ягодами.
Рецепт торта с фруктами без выпечки
- Время: 4 – 6 часов
- Порции: 6 – 8
– 25 граммов желатина + 70 граммов холодной воды;
– 2 банана;
– 2 ложки лимонного сока;
– 250 граммов клубники;
– 350 граммов домашнего творога;
– 400 граммов сметаны;
– 160 граммов сахара;
– ванильный сахар;
– 30 граммов белого шоколада.
Приготовление:
- Желатин заливаем холодной водой, перемешиваем и отправляем набухать. Нарезаем бананы и клубнику.
- Бананы поливаем лимонным соком. К сыру добавляем сахар, сметану, ванильный сахар/экстракт и перебиваем блендером, чтобы не было комочков сыра.
- Растапливаем желатин на водяной бане или в микроволновке.
- Несколько ложек творожной массы кладем в желатин, перемешиваем. Теперь переливаем это в основную творожную массу в миске, параллельно перемешиваем. Кладем в сырную массу банан с клубникой, перемешиваем.
- Форму застилаем пергаментом, чтобы лучше было доставать десерт. Смажьте форму растительным маслом (так пергамент пристанет к форме).
- Вливаем десерт в форму. Сверху присыпаем нарезанным шоколадом и ставим в холодильник минимум на 5 часов, лучше на ночь.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить фаршированные баклажаны по рецепту Клопотенко.