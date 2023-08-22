Легкий, літній полунично-банановий десерт без випікання – чудовий варіант коли потрібно швидко приготувати щось солодке і без мороки.

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В основі десерту кисломолочний сир, різноманітні нарізані фрукти (їх можна обирати на свій смак) та білий шоколад. Вранці змішали, залили і відправили в холодильник, а вже ввечері на вас чекає легкий десерт з фруктами чи ягодами.

Рецепт торта з фруктами без випікання

Час: 4 – 6 годин

4 – 6 годин Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 25 грамів желатину + 70 грамів холодної води;

– 2 банани;

– 2 ложки лимонного соку;

– 250 грамів полуниці;

– 350 грамів домашнього сиру;

– 400 грамів сметани;

– 160 грамів цукру;

– ванільний цукор;

– 30 грамів білого шоколаду.

Приготування:

Желатин заливаємо холодною водою, перемішуємо та відправляємо набухати. Нарізаємо банани та полуницю.

Банани поливаємо лимонним соком. До сиру додаємо цукор, сметану, ванільний цукор/екстракт та перебиваємо блендером, щоб не було грудочок сиру.

Розтоплюємо желатин на водяній бані або в мікрохвильовій печі.

Кілька ложок сирної маси кладемо в желатин, перемішуємо. Тепер переливаємо це в основну сирну масу в мисці, паралельно перемішуємо. Кладемо до сирної маси банан з полуницею, перемішуємо.

Форму застеляємо пергаментом, щоб краще було діставати десерт. Змастіть форму олією (так пергамент пристане до форми).

Вливаємо десерт у форму. Зверху присипаємо нарізаним шоколадом та ставимо в холодильник мінімум на 5 годин, а краще на ніч.

Смачного!

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