Легкий, летний клубнично-банановый десерт без выпекания – отличный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то сладкое и без мороки.

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В основе десерта кисломолочный сыр, разнообразные нарезанные фрукты (их можно выбирать по своему вкусу) и белый шоколад. Утром смешали, залили и отправили в холодильник, а уже вечером вас ждет легкий десерт с фруктами или ягодами.

Рецепт торта с фруктами без выпечки

Время: 4 – 6 часов

4 – 6 часов Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 25 граммов желатина + 70 граммов холодной воды;

– 2 банана;

– 2 ложки лимонного сока;

– 250 граммов клубники;

– 350 граммов домашнего творога;

– 400 граммов сметаны;

– 160 граммов сахара;

– ванильный сахар;

– 30 граммов белого шоколада.

Приготовление:

Желатин заливаем холодной водой, перемешиваем и отправляем набухать. Нарезаем бананы и клубнику.

Бананы поливаем лимонным соком. К сыру добавляем сахар, сметану, ванильный сахар/экстракт и перебиваем блендером, чтобы не было комочков сыра.

Растапливаем желатин на водяной бане или в микроволновке.

Несколько ложек творожной массы кладем в желатин, перемешиваем. Теперь переливаем это в основную творожную массу в миске, параллельно перемешиваем. Кладем в сырную массу банан с клубникой, перемешиваем.

Форму застилаем пергаментом, чтобы лучше было доставать десерт. Смажьте форму растительным маслом (так пергамент пристанет к форме).

Вливаем десерт в форму. Сверху присыпаем нарезанным шоколадом и ставим в холодильник минимум на 5 часов, лучше на ночь.

Приятного аппетита!

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