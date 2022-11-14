Вкус любимых конфет: рецепт торта Ферреро Роше
14 ноября 2022 , 12:17Читати новину українською
Источник:инстаграмм Валерия Велигура
Среди большого ассортимента конфет вы точно пробовали известные все Фереро Роше с лесным орехом. А что, если приготовить целый торт? У нас есть рецепт!
Когда речь идет о популярных сладости, искусные хозяйки всегда пытаются угодить родным и удивляют интересными интерпретациями на них. К примеру, известны конфеты "FERRERO ROSHE". Украинская блоггерша Валерия Велигура поделилась с читателями рецептом чизкейка, который один в один, как оригинальные конфеты.
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Хрустящая основа, шоколадный крем-чиз, лесной орех, шоколадная глазурь – словами не передать как это вкусно!
Рецепт торта Ферреро Роше
- Время: 4 – 8 часов
- Порции: 1,6 кг
– 300 граммов шоколадного песочного печенья
– 100 граммов сливочного масла ⠀ ⠀
Для начинки:
– 500 г сливочного сыра или однородный кисломолочный сыр;
– 2 куриных яйца
– 75 граммов сахара
– 150 миллилитров коровьих сливок 33%
– 150 граммов шоколадно-ореховой пасты
– 75 граммов шоколада ⠀
Для глазури:
– 70 граммов шоколада
– 30 миллилитров масла
– 100 граммов жареного лесного ореха.
Приготовление:
- Шоколадное печенье измельчаем блендером до крошки. Добавляем растопленное сливочное масло и хорошо перемешиваем.
- Кладем все в круглую разъемную форму диаметром 20 сантиметров, застеленную пергаментом, формируя дно и бортики. Убираем в холодильник, чтобы лепешка стабилизировалась.
- Для начинки в сливочный сыр добавляем яйца, сахар, сливки, шоколадно-ореховую пасту и растопленный шоколад. Хорошо перемешиваем венчиком или на самых низких оборотах миксера до однородной массы.
- На низ духовки ставим противень с горячей водой, а форму с чизкейком ставим на средний уровень и выпекаем в разогретой до 130 градусов духовке 1,5 часа. Охлаждаем чизкейк сразу в духовке с открытой дверцей.⠀ ⠀
- Для глазури растопленный шоколад соединяем с растительным маслом, добавляем измельченные орехи и перемешиваем.⠀
- Выливаем сверху на торт и убираем в холодильник на 3 часа – 8 часов.
Приятного тебе аппетита!