Вкус любимых конфет: рецепт торта Ферреро Роше

Среди большого ассортимента конфет вы точно пробовали известные все Фереро Роше с лесным орехом. А что, если приготовить целый торт? У нас есть рецепт!

Когда речь идет о популярных сладости, искусные хозяйки всегда пытаются угодить родным и удивляют интересными интерпретациями на них. К примеру, известны конфеты "FERRERO ROSHE". Украинская блоггерша Валерия Велигура поделилась с читателями рецептом чизкейка, который один в один, как оригинальные конфеты.

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Хрустящая основа, шоколадный крем-чиз, лесной орех, шоколадная глазурь – словами не передать как это вкусно!

Рецепт торта Ферреро Роше

Время: 4 – 8 часов

4 – 8 часов Порции: 1,6 кг

– 300 граммов шоколадного песочного печенья– 100 граммов сливочного масла ⠀ ⠀– 500 г сливочного сыра или однородный кисломолочный сыр;– 2 куриных яйца– 75 граммов сахара– 150 миллилитров коровьих сливок 33%– 150 граммов шоколадно-ореховой пасты– 75 граммов шоколада ⠀– 70 граммов шоколада– 30 миллилитров масла– 100 граммов жареного лесного ореха.

Приготовление:

Шоколадное печенье измельчаем блендером до крошки. Добавляем растопленное сливочное масло и хорошо перемешиваем.

Кладем все в круглую разъемную форму диаметром 20 сантиметров, застеленную пергаментом, формируя дно и бортики. Убираем в холодильник, чтобы лепешка стабилизировалась.

Для начинки в сливочный сыр добавляем яйца, сахар, сливки, шоколадно-ореховую пасту и растопленный шоколад. Хорошо перемешиваем венчиком или на самых низких оборотах миксера до однородной массы.

На низ духовки ставим противень с горячей водой, а форму с чизкейком ставим на средний уровень и выпекаем в разогретой до 130 градусов духовке 1,5 часа. Охлаждаем чизкейк сразу в духовке с открытой дверцей.⠀ ⠀

Для глазури растопленный шоколад соединяем с растительным маслом, добавляем измельченные орехи и перемешиваем.⠀

Выливаем сверху на торт и убираем в холодильник на 3 часа – 8 часов.

Приятного тебе аппетита!