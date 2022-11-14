Коли мова йде про популярні солодощі, вправні господині завжди намагаються догодити рідним та дивують цікавими інтерпретаціями на них. До прикладу, відомі цукерки "FERRERO ROSHE". Українська блогерка Валерія Велігура поділилася з читачами рецептом чизкейка, який один в один, як оригінальні цукерки.

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Хрумка основа, шоколадний крем-чиз, лісовий горіх, шоколадна глазур – словами не передати як це смачно!

Рецепт торта Ферреро Роше

  • Час: 4 – 8 годин
  • Порції: 1,6 кілограма

Приготування:

  • Шоколадне печиво подрібнюємо блендером до крихти. Додаємо розтоплене вершкове масло і добре перемішуємо.
  • Кладемо все в круглу роз’ємну форму діаметром 20 сантиметрів, застелену пергаментом, формуючи дно та бортики. Прибираємо у холодильник, щоб корж стабілізувався.
  • Для начинки до вершкового сиру додаємо яйця, цукор, вершки, шоколадно-горіхову пасту та розтоплений шоколад. Добре перемішуємо вінчиком або на найнижчих обертах міксера до однорідної маси.
  • На низ духовки ставимо деко з гарячою водою, а форму з чизкейком ставимо на середній рівень і випікаємо у розігрітій до 130 градусів духовці 1,5 години. Охолоджуємо чизкейк одразу в духовці з відкритими дверцятами.⠀ ⠀
  • Для глазурі розтоплений шоколад з'єднуємо з олією, додаємо подрібнені горіхи і перемішуємо.⠀
  • Виливаємо зверху на торт та прибираємо в холодильник на 3 години – 8 годин.

Смачного!