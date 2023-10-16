Торт "Элегантный" – это сочетание трех видов лепешек: ванильного, со сгущенкой и кокосового, которые перемащены заварным кремом. Такая домашняя выпечка подойдет как к праздничному столу, так и к семейному чаепитию.
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По желанию его можно украсить свечами и подать на день рождения или в качестве свадебного торта.
Рецепт торта "Элегантный"
- Время: 6 часов
- Порции: 8
Приготовление:
- В миске или чаше кухонной машины замешиваем тесто из перечисленных ингредиентов.
- Разделяем его на 4 части и раскатываем эластичное тесто.
- Выпекаем четыре коржа поочередно в разогретой духовке при 170 градусах 7 – 8 минут.
Приготовление:
- Взбиваем холодные сливки в кремовую структуру.
- Яйца с сахаром взбиваем до загустения и осветления.
- Сливочный творог объединяем со сливками, хорошо вымешиваем, добавляем 50 г кукурузного крахмала, чайную ложку ванильной пасты и вливаем взбитые яйца с сахаром. Хорошо все вымешиваем.
- Разделяем тесто на двое и выпекаем лепешки в хорошо разогретой духовке при 180 градусах 30 – 35 минут.
Приготовление:
- Яичные белки взбиваем вместе со 100 г сахара до устойчивых пиков.
- Кокосовую стружку, кукурузный крахмал и муку смешиваем и осторожно вводим в белки.
- Выпекаем в разогретой духовке 40 минут при 150 градусах.
Приготовление:
- Соединяем желтки, сахар, муку, крахмал, ванильную пасту – хорошо растираем. Доводим молоко до кипения. Вводим молоко в яичную массу, постоянно помешивая.
- Ставим на огонь, постоянно мешаем, доводим до кипения. Добавляем масло, вымешиваем до полного растворения масла. Даем крему полностью остыть.
- Перед уборкой торта к заварному крему добавляем маскарпоне. Осторожно соединяем миксером или перемешиваем лопаткой вручную. Можно добавить в крем еще 2 столовые ложки алкоголя (лошадка, водка, виски).
- Собираем торт. Кладем два коржа из сгущенки, затем один корж ванильный. Далее кокосовый корж, снова корж ванильный и еще два коржа из сгущенки. Переводим все кремом.
- Для поливки смешиваем 80 г белого шоколада, 60 г 33% горячих сливок.
- Поливать шоколадом рекомендуем на следующий день, когда уплотнение стабилизируется и настоится.
Приятного аппетита!