Торт "Елегантний" – це поєднання трьох видів коржів: ванільного, зі згущеним молоком та кокосового, які перемащені заварним кремом. Така домашня випічка підійде як до святкового столу, так і до родинного чаювання.
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За бажанням його можна прикрасити свічками та подати на день народження чи як весільний торт.
Рецепт торта "Елегантний"
- Час: 6 годин
- Порції: 8
Приготування:
- У мисці, або чаші кухонної машини замішуємо тісто з перелічених інгредієнтів.
- Розділяємо його на 4 частини та розкачуємо еластичне тісто.
- Випікаємо чотири коржі почергово у розігрітій духовці при 170 градусах 7 – 8 хвилин.
Приготування:
- Збиваємо холодні вершки до кремової структури.
- Яйця з цукром збиваємо до загустіння і посвітління.
- Вершковий сир об'єднуємо з вершками, гарно вимішуємо, додаємо 50 грамів кукурудзяного крохмалю, чайну ложку ванільної пасти і вливаємо збиті яйця з цукром. Гарно все вимішуємо.
- Розділяємо тісто на двоє та випікаємо коржі в добре розігрітій духовці при 180️ градусах 30 – 35 хвилин.
Приготування:
- Яєчні білки збиваємо разом із 100 грамами цукру до стійких піків.
- Кокосову стружку, кукурудзяний крохмаль та борошно змішуємо і обережно вводимо в білки.
- Випікаємо в розігрітій духовці 40 хвилин при 150️ градусах.
Приготування:
- З'єднуємо жовтки, цукор, борошно, крохмаль, ванільну пасту – добре розтираємо. Доводимо молоко до кипіння. Вводимо молоко в яєчну масу, постійно помішуючи.
- Ставимо на вогонь, постійно мішаємо, доводимо до кипіння. Додаємо масло, вимішуємо до повного розчинення масла. Даємо крему повністю охолонути.
- Перед збиранням торта до заварного крему додаємо маскарпоне. Обережно об'єднуємо міксером або перемішуємо лопаткою вручну. Можна додати до крему ще 2 столові ложки алкоголю (коняк, горілка, віскі).
- Збираємо торт. Кладемо два коржі зі згущеного молока, потім один корж ванільний. Далі кокосовий корж, знову корж ванільний і ще два коржі зі згущного молока. Перекладаємо все кремом.
- Для поливки змішуємо 80 грамів білого шоколаду, 60 грамів 33% гарячих вершків.
- Поливати шоколадом рекомендуємо на наступний день, коли пляцок стабілізується і настоїться.
Смачного!