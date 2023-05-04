Один из самых простых десертов – рецепт с печеньем и заварным кремом
4 мая 2023, 18:15Читати новину українською
Источник:Алекс Миль
Зачастую так хочется чего сладкого, вкусного, но времени на приготовление не имеет. Мы предлагаем вам рецепт, который не требует много кулинарных навыков и умений, а главное – времени.
Один из самых простых и быстрых десертов – сладкий заварной торт с печеньем. В состав этого шедевра входят доступные и простые ингредиенты, а его еще не нужно выпекать.
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Такой десерт отлично подойдет к чаю, кофе или компоту. Его можно подавать как к обыденному столу, так и гостям к празднику.
Рецепт торта с заварным кремом и печеньем
- Время: 15 минут (2 часа в холодильнике)
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- В кастрюле разбиваем яйцо, добавляем сахар, ванильный сахар, щепотку соли, муку и крахмал, и вымешиваем венчиком в однородную массу. Доливаем молоко, но снова все хорошо вымешиваем.
- Отправляем на огонь, перемешивая венчиком, готовим к загустению крема. Выключаем огонь, добавляем масло и вымешиваем, чтобы масло растопилось. Оставляем на 2 – 3 минуты охладиться.
- На дно формы выкладываем печенье.
- Заливаем треть крема, разравниваем. Повторяем три слоя.
- В кастрюлю добавляем молочный шоколад, вливаем немного масла и перемешивая разогреваем на огне, чтобы растопилось. Даем немного остыть. Заливаем поверх десерта.
- Через 1 – 2 часа в холодильнике торт будет готов.
Приятного аппетита!