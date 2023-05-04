Один из самых простых десертов – рецепт с печеньем и заварным кремом

4 мая 2023, 18:15
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Источник:

Алекс Миль

Зачастую так хочется чего сладкого, вкусного, но времени на приготовление не имеет. Мы предлагаем вам рецепт, который не требует много кулинарных навыков и умений, а главное – времени.

Один из самых простых и быстрых десертов – сладкий заварной торт с печеньем. В состав этого шедевра входят доступные и простые ингредиенты, а его еще не нужно выпекать.

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Такой десерт отлично подойдет к чаю, кофе или компоту. Его можно подавать как к обыденному столу, так и гостям к празднику.

Рецепт торта с заварным кремом и печеньем

  • Время: 15 минут (2 часа в холодильнике)
  • Порции: 4 – 6

Приготовление:

  • В кастрюле разбиваем яйцо, добавляем сахар, ванильный сахар, щепотку соли, муку и крахмал, и вымешиваем венчиком в однородную массу. Доливаем молоко, но снова все хорошо вымешиваем.
  • Отправляем на огонь, перемешивая венчиком, готовим к загустению крема. Выключаем огонь, добавляем масло и вымешиваем, чтобы масло растопилось. Оставляем на 2 – 3 минуты охладиться.
  • На дно формы выкладываем печенье.
  • Заливаем треть крема, разравниваем. Повторяем три слоя.
  • В кастрюлю добавляем молочный шоколад, вливаем немного масла и перемешивая разогреваем на огне, чтобы растопилось. Даем немного остыть. Заливаем поверх десерта.
  • Через 1 – 2 часа в холодильнике торт будет готов.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак