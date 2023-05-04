Один из самых простых десертов – рецепт с печеньем и заварным кремом

Зачастую так хочется чего сладкого, вкусного, но времени на приготовление не имеет. Мы предлагаем вам рецепт, который не требует много кулинарных навыков и умений, а главное – времени.

Один из самых простых и быстрых десертов – сладкий заварной торт с печеньем. В состав этого шедевра входят доступные и простые ингредиенты, а его еще не нужно выпекать.

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Такой десерт отлично подойдет к чаю, кофе или компоту. Его можно подавать как к обыденному столу, так и гостям к празднику.

Рецепт торта с заварным кремом и печеньем

Время: 15 минут (2 часа в холодильнике)

15 минут (2 часа в холодильнике) Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 500 граммов молока;

– 50 граммов сахара и 10 граммов ванильного сахара;

– 20 граммов муки;

– 20 граммов кукурузного крахмала;

– 50 граммов сливочного масла;

– соль;

– яйцо;

– 90 г молочного шоколада и 10 г масла;

– 200 граммов шоколадного печенья.

Приготовление:

В кастрюле разбиваем яйцо, добавляем сахар, ванильный сахар, щепотку соли, муку и крахмал, и вымешиваем венчиком в однородную массу. Доливаем молоко, но снова все хорошо вымешиваем.

Отправляем на огонь, перемешивая венчиком, готовим к загустению крема. Выключаем огонь, добавляем масло и вымешиваем, чтобы масло растопилось. Оставляем на 2 – 3 минуты охладиться.

На дно формы выкладываем печенье.

Заливаем треть крема, разравниваем. Повторяем три слоя.

В кастрюлю добавляем молочный шоколад, вливаем немного масла и перемешивая разогреваем на огне, чтобы растопилось. Даем немного остыть. Заливаем поверх десерта.

Через 1 – 2 часа в холодильнике торт будет готов.

Приятного аппетита!