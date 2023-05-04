Один з найпростіших та найшвидших десертів – солодкий заварний торт з печивом. До складу цього шедевру входять доступні та прості інгредієнти, а ще його не потрібно випікати.
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Такий десерт відмінно підійде до чаю, кави чи компоту. Його можна подавати як до буденного столу, так і гостям до свята.
Рецепт торта із заварним кремом та печивом
- Час: 15 хвилин (2 години в холодильнику)
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- В каструлі розбиваємо яйце, додаємо цукор, ванільний цукор, дрібку солі, борошно та крохмаль, і вимішуємо вінчиком в однорідну масу. Доливаємо молоко, та знову все гарно вимішуємо.
- Відправляємо на вогонь, перемішуючи вінчиком готуємо до загустіння крему. Виключаємо вогонь, додаємо масло, та вимішуємо, щоб масло розтопилось. Залишаємо на 2 – 3 хвилини охолонути.
- На дно форми викладаємо печиво.
- Заливаємо третину крему, розрівнюємо. Повторюємо три шари.
- В каструлю додаємо молочний шоколад, вливаємо трішки олії, та перемішуючи розігріваємо на вогні, щоб розтопилось. Даємо трішки охолонути. Заливаємо поверх десерту.
- За 1 – 2 години в холодильнику торт буде готовий.
Смачного!