Нежный как пух: рецепт торта тирамису без лишних трудностей

31 марта 2023, 10:57
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Вкусные домашние рецепты

Тирамису – популярный десерт итальянской кухни, покоривший желудок не одного гурмана. Обычно его готовят в стеклянной посуде, а что если подать его в виде торта?

Торт Тирамису – отличная альтернатива обычным бисквитным тортам, традиционно выпекающим к празднику. Его вкус невероятно нежный, не зря в переводе он звучит: "подними меня к облакам".

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По сравнению с другой выпечкой такой десерт вы можете приготовить за час, остальное время уделить семье или отдыху.

Рецепт торта тирамису

  • Время: 1 час
  • Порции: 6 – 8

Приготовление:

  • ️Соединяем холодный кофе с алкоголем или ароматизатором.
  • ️Бисквит разрезаем на 3 коржа.
  • Натираем на мелкой терке черный шоколад.
  • Для крема соединяем холодный сыр маскарпоне, холодные сливки, сахарную пудру и взбиваем их 5 минут, постепенно увеличивая скорость взбивания от наименьшей до высокой.
  • Готовый крем перекладываем в кондитерский мешок с круглой насадкой.
  • ️Собираем торт: кладем первый корж, пропитываем кофе, посыпаем половиной натертого шоколада, и выкладываем крем, второй корж: пропитываем, шоколад, крем, и третий корж – только пропитываем и крем.
  • Сверху также торт декорируем кремом.
  • Готовый торт отправляем в холодильник на 1 – 2 часа, чтобы он пропитался и крем немного застыл.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак