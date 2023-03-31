Нежный как пух: рецепт торта тирамису без лишних трудностей
31 марта 2023, 10:57Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Тирамису – популярный десерт итальянской кухни, покоривший желудок не одного гурмана. Обычно его готовят в стеклянной посуде, а что если подать его в виде торта?
Торт Тирамису – отличная альтернатива обычным бисквитным тортам, традиционно выпекающим к празднику. Его вкус невероятно нежный, не зря в переводе он звучит: "подними меня к облакам".
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По сравнению с другой выпечкой такой десерт вы можете приготовить за час, остальное время уделить семье или отдыху.
Рецепт торта тирамису
- Время: 1 час
- Порции: 6 – 8
Приготовление:
- ️Соединяем холодный кофе с алкоголем или ароматизатором.
- ️Бисквит разрезаем на 3 коржа.
- Натираем на мелкой терке черный шоколад.
- Для крема соединяем холодный сыр маскарпоне, холодные сливки, сахарную пудру и взбиваем их 5 минут, постепенно увеличивая скорость взбивания от наименьшей до высокой.
- Готовый крем перекладываем в кондитерский мешок с круглой насадкой.
- ️Собираем торт: кладем первый корж, пропитываем кофе, посыпаем половиной натертого шоколада, и выкладываем крем, второй корж: пропитываем, шоколад, крем, и третий корж – только пропитываем и крем.
- Сверху также торт декорируем кремом.
- Готовый торт отправляем в холодильник на 1 – 2 часа, чтобы он пропитался и крем немного застыл.
Приятного аппетита!