Торт Тирамісу – відмінна альтернатива звичайним бісквітним тортам, які традиційно випікають до свята. Його смак неймовірно ніжний, не дарма в перекладі він звучить: "підійми мене до хмар".
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У порівнянні з іншою випічкою, такий десерт ви можете приготувати за годину, решту часу приділити сім'ї або відпочинку.
Рецепт торта тирамісу
- Час: 1 година
- Порції: 6 – 8
Приготування:
- ️З'єднуємо холодну каву з алкоголем чи ароматизатором.
- ️Бісквіт розрізаємо на 3 коржі.
- Натираємо на мілкій терці чорний шоколад.
- ️Для крему з'єднуємо холодний сир маскарпоне, холодні вершки, цукрову пудру і збиваємо їх 5 хвилин, поступово збільшуючи швидкість збивання від найменшої до високої.
- Готовий крем перекладаємо в кондитерський мішок з круглою насадкою.
- ️Збираємо торт: кладемо перший корж, просочуємо кавою, посипаємо половиною натертого шоколаду, і викладаємо крем, другий корж: просочуємо, шоколад, крем, і третій корж – тільки просочуємо і крем.
- Зверху також торт декоруємо кремом.
- ️Готовий торт відправляємо в холодильник на 1 – 2 години, щоб він просочився і крем трішки застиг.
Смачного!