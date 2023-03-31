Торт Тирамису – отличная альтернатива обычным бисквитным тортам, традиционно выпекающим к празднику. Его вкус невероятно нежный, не зря в переводе он звучит: "подними меня к облакам".

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По сравнению с другой выпечкой такой десерт вы можете приготовить за час, остальное время уделить семье или отдыху.

Рецепт торта тирамису

Время: 1 час

1 час Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 1 классический бисквит;

– 250 граммов крепкого кофе;

– 30 – 50 граммов ликера Амарето или ароматизатор;

– 75 грамм шоколада черного 56%;

– 500 граммов маскарпоне;

– 350 граммов сливок жирностью от 33%;

– 100 граммов сахарной пудры;

– какао для посыпки.

Приготовление:

️Соединяем холодный кофе с алкоголем или ароматизатором.

️Бисквит разрезаем на 3 коржа.

Натираем на мелкой терке черный шоколад.

Для крема соединяем холодный сыр маскарпоне, холодные сливки, сахарную пудру и взбиваем их 5 минут, постепенно увеличивая скорость взбивания от наименьшей до высокой.

Готовый крем перекладываем в кондитерский мешок с круглой насадкой.

️Собираем торт: кладем первый корж, пропитываем кофе, посыпаем половиной натертого шоколада, и выкладываем крем, второй корж: пропитываем, шоколад, крем, и третий корж – только пропитываем и крем.

Сверху также торт декорируем кремом.

Готовый торт отправляем в холодильник на 1 – 2 часа, чтобы он пропитался и крем немного застыл.

Приятного аппетита!