Трубочки з кремом – це той смаколик, який неодмінно занурить у солодкі спогади про дитинство, коли бабуся робила все, аби початувати солоденьким. 24 Канал пропонує пережити ці чарівні миті знову з рецептом порталу Ania gotuje.
Як приготувати трубочки з кремом?
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
тісто:
– 500 грамів борошна;
– 200 грамів вершків;
– 250 грамів холодного вершкового масла;
– яйце;
– ложка цукрової пудри;
крем:
– 250 мілілітрів вершків (30%);
– 250 грамів сиру маскарпоне;
– 4 столові ложки цукрової пудри.
Смак дитинства / Фото "Домашні рецепти"
Приготування:
- Борошно просійте на робочу поверхню, додайте кубики холодного масла, яйце, вершки та цукрову пудру.
- Швидко замісіть тісто, загорніть його у фольгу й поставте в холодильник приблизно на годину.
- Охолоджене тісто поділіть на порції, розкачайте та наріжте на смужки завширшки близько 1,5 сантиметра.
- Зробіть імпровізовані формочки: складіть алюмінієву фольгу декілька разів, поки не отримаєте щільний прямокутник довжиною 6 – 7 сантиметра, і накрутіть тісто на ці трубочки.
- Розкладіть заготовки на деко й запікайте приблизно 20 хвилин у духовці, розігрітій до 200 градусів.
- Дайте готовим трубочкам повністю охолонути.
- Для крему збийте вершки до густоти, додайте маскарпоне та цукрову пудру.
- Наповніть трубочки кремом і притрусіть пудрою перед подачею.
Як збити вершки?
Жирні вершки – це не єдиний секрет ідеального крему. Окрім того, вони повинні бути дуже добре охолодженими, підказує портал Pysznosci.
Посуд і вінчики міксера також варто поставити у холодильник. Збивати вершки потрібно на низькій швидкості, поступово її підвищуючи, так ви отримаєте крем ідеальної консистенції.
