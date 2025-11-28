Трубочки з кремом – це той смаколик, який неодмінно занурить у солодкі спогади про дитинство, коли бабуся робила все, аби початувати солоденьким. 24 Канал пропонує пережити ці чарівні миті знову з рецептом порталу Ania gotuje.

Читайте також Чотири інгредієнти та 20 хвилин: рецепт різдвяної ялинки з нутеллою

Як приготувати трубочки з кремом?

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

тісто:

– 500 грамів борошна;

– 200 грамів вершків;

– 250 грамів холодного вершкового масла;

– яйце;

– ложка цукрової пудри;

крем:

– 250 мілілітрів вершків (30%);

– 250 грамів сиру маскарпоне;

– 4 столові ложки цукрової пудри.

Смак дитинства / Фото "Домашні рецепти"

Приготування:

Борошно просійте на робочу поверхню, додайте кубики холодного масла, яйце, вершки та цукрову пудру. Швидко замісіть тісто, загорніть його у фольгу й поставте в холодильник приблизно на годину. Охолоджене тісто поділіть на порції, розкачайте та наріжте на смужки завширшки близько 1,5 сантиметра. Зробіть імпровізовані формочки: складіть алюмінієву фольгу декілька разів, поки не отримаєте щільний прямокутник довжиною 6 – 7 сантиметра, і накрутіть тісто на ці трубочки. Розкладіть заготовки на деко й запікайте приблизно 20 хвилин у духовці, розігрітій до 200 градусів. Дайте готовим трубочкам повністю охолонути. Для крему збийте вершки до густоти, додайте маскарпоне та цукрову пудру. Наповніть трубочки кремом і притрусіть пудрою перед подачею.

Як збити вершки?

Жирні вершки – це не єдиний секрет ідеального крему. Окрім того, вони повинні бути дуже добре охолодженими, підказує портал Pysznosci.

Посуд і вінчики міксера також варто поставити у холодильник. Збивати вершки потрібно на низькій швидкості, поступово її підвищуючи, так ви отримаєте крем ідеальної консистенції.

Що ще смачненького приготувати?