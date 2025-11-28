Трубочки з кремом – це той смаколик, який неодмінно занурить у солодкі спогади про дитинство, коли бабуся робила все, аби початувати солоденьким. 24 Канал пропонує пережити ці чарівні миті знову з рецептом порталу Ania gotuje.

Читайте також Чотири інгредієнти та 20 хвилин: рецепт різдвяної ялинки з нутеллою

Як приготувати трубочки з кремом?

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
тісто:
– 500 грамів борошна;
– 200 грамів вершків;
– 250 грамів холодного вершкового масла;
– яйце;
– ложка цукрової пудри;
крем:
– 250 мілілітрів вершків (30%);
– 250 грамів сиру маскарпоне;
– 4 столові ложки цукрової пудри.

Трубочки з кремом

Смак дитинства / Фото "Домашні рецепти"

Приготування:

  1. Борошно просійте на робочу поверхню, додайте кубики холодного масла, яйце, вершки та цукрову пудру.
  2. Швидко замісіть тісто, загорніть його у фольгу й поставте в холодильник приблизно на годину.
  3. Охолоджене тісто поділіть на порції, розкачайте та наріжте на смужки завширшки близько 1,5 сантиметра.
  4. Зробіть імпровізовані формочки: складіть алюмінієву фольгу декілька разів, поки не отримаєте щільний прямокутник довжиною 6 – 7 сантиметра, і накрутіть тісто на ці трубочки.
  5. Розкладіть заготовки на деко й запікайте приблизно 20 хвилин у духовці, розігрітій до 200 градусів.
  6. Дайте готовим трубочкам повністю охолонути.
  7. Для крему збийте вершки до густоти, додайте маскарпоне та цукрову пудру.
  8. Наповніть трубочки кремом і притрусіть пудрою перед подачею.

Як збити вершки?

Жирні вершки – це не єдиний секрет ідеального крему. Окрім того, вони повинні бути дуже добре охолодженими, підказує портал Pysznosci.

Посуд і вінчики міксера також варто поставити у холодильник. Збивати вершки потрібно на низькій швидкості, поступово її підвищуючи, так ви отримаєте крем ідеальної консистенції.

Що ще смачненького приготувати?

  • Спробуйте легендарний пляцок "Отаман" – з рецептом Лілії Цвіт впорається кожен.

  • А ще в пригоді може стати торт на кефірі, для якого треба просто змішати кілька інгредієнтів.