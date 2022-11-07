Тают во рту как масло: рецепт тушеных ребрышек в яблочном сидре

Как часто вы собираетесь с семьей за столом и готовите для них что-то максимально вкусное и не обыденное? Мы предлагаем вам попытаться удивить родных тушеными ребрами с яблоками.

Чтобы уютно и вкусно посидеть в кругу семьи осенним вечером, воспользуйтесь рецептом вкусных ребрышек в яблочном сидре от Валентины Саенко.

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Блюдо не только сытное, но и удобное в приготовлении. Все, что нужно – просто все закинуть в кастрюлю или жаростойкий противень, залить бульоном или просто водой и забыть на два-три часа.

Рецепт телячьих ребрышек в яблочном сидре

Время: 3 часа

3 часа Порции: 4 – 6

– 1,5 килограмма телячьих ребрышек;– 3 яблока;– 1 головка чеснока;– 5 веточек тимьяна;– 2 средние моркови;– 2 репчатых лука;– 100 – 200 граммов муки;– 500 миллилитров яблочного сидра;– 500 миллилитров бульона или воды;– соль;– черный молотый перец;– лавровый лист.

Приготовление:

Говяжьи ребра нарезаем по 1 ребру. Каждое ребрышко обваливаем в муке и жарим до румяной корочки.

После обжаренного переложите их в большую кастрюлю или котел, где будет готовиться блюдо.

Говяжьи ребра с картофелем / Фото из личного архива Валентины Саенко

Лук нарезаем соломкой, жарим в той же сковороде и забрасываем в ребрышки. Также к реберам добавляем: морковь, порезано довольно крупно, чабрец, чеснок порезанный пополам, яблоки (порезанные на 4 части).

Заливаем все сидром и бульоном так, чтобы покрыло ребрышки. Ставим тушиться минимум на 2 часа. За пол часа до готовности солим, перчим и добавляем лавровый лист.



Говяжьи ребра с картофелем / Фото из личного архива Валентины Саенко

Тушеные ребра лучше всего смакуют с картофельным пюре. При подаче посыпаем тимьяном.

Приятного тебе аппетита!