Тают во рту как масло: рецепт тушеных ребрышек в яблочном сидре
Источник:инстаграмм Вали Саенко
Как часто вы собираетесь с семьей за столом и готовите для них что-то максимально вкусное и не обыденное? Мы предлагаем вам попытаться удивить родных тушеными ребрами с яблоками.
Чтобы уютно и вкусно посидеть в кругу семьи осенним вечером, воспользуйтесь рецептом вкусных ребрышек в яблочном сидре от Валентины Саенко.
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Блюдо не только сытное, но и удобное в приготовлении. Все, что нужно – просто все закинуть в кастрюлю или жаростойкий противень, залить бульоном или просто водой и забыть на два-три часа.
Рецепт телячьих ребрышек в яблочном сидре
- Время: 3 часа
- Порции: 4 – 6
– 1,5 килограмма телячьих ребрышек;
– 3 яблока;
– 1 головка чеснока;
– 5 веточек тимьяна;
– 2 средние моркови;
– 2 репчатых лука;
– 100 – 200 граммов муки;
– 500 миллилитров яблочного сидра;
– 500 миллилитров бульона или воды;
– соль;
– черный молотый перец;
– лавровый лист.
Приготовление:
- Говяжьи ребра нарезаем по 1 ребру. Каждое ребрышко обваливаем в муке и жарим до румяной корочки.
- После обжаренного переложите их в большую кастрюлю или котел, где будет готовиться блюдо.
- Лук нарезаем соломкой, жарим в той же сковороде и забрасываем в ребрышки. Также к реберам добавляем: морковь, порезано довольно крупно, чабрец, чеснок порезанный пополам, яблоки (порезанные на 4 части).
- Заливаем все сидром и бульоном так, чтобы покрыло ребрышки. Ставим тушиться минимум на 2 часа. За пол часа до готовности солим, перчим и добавляем лавровый лист.
Говяжьи ребра с картофелем / Фото из личного архива Валентины Саенко
- Тушеные ребра лучше всего смакуют с картофельным пюре. При подаче посыпаем тимьяном.
Приятного тебе аппетита!