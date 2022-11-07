Щоб затишно та смачно посидіти в колі сім'ї осіннього вечора, скористайтеся рецептом смачних реберець в яблучному сидрі від Валентини Саєнко.

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Страва не тільки ситна, а й зручна в приготування. Все, що потрібно – просто все закинути в каструлю чи жаротривке деко, залити бульйоном чи просто водою і забути на дві-три години.

Рецепт телячих реберець в яблучному сидрі

  • Час: 3 години
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  • Яловичі ребра нарізаємо по 1 ребру. Кожне реберце обвалюємо в борошні і смажимо до рум'яної скоринки.
  • Після обсмажені перекладіть їх у велику каструлю чи казан, де буде готуватися страва.

Яловичі ребра з картоплею / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

  • Цибулю нарізаємо соломкою, смажимо в тій же сковорідці і закидуємо до реберець. Також до ребер додаємо: моркву, порізано досить крупно, чебрець, часник порізаний навпіл, яблука (порізані на 4 частини).
  • Заливаємо це все сидром та бульйоном так, щоб покрило реберця. Ставимо тушкуватись мінімум на 2 години. За пів години до готовності солимо, перчимо та додаємо лавровий лист.


Яловичі ребра з картоплею / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

  • Тушковані ребра найкраще смакують з картопляним пюре. При подачі посипаємо чебрецем.

Смачного!