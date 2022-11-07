Щоб затишно та смачно посидіти в колі сім'ї осіннього вечора, скористайтеся рецептом смачних реберець в яблучному сидрі від Валентини Саєнко.

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Страва не тільки ситна, а й зручна в приготування. Все, що потрібно – просто все закинути в каструлю чи жаротривке деко, залити бульйоном чи просто водою і забути на дві-три години.

Рецепт телячих реберець в яблучному сидрі

Час: 3 години

3 години Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма телячих реберець;

– 3 яблука;

– 1 головка часнику;

– 5 гілочок чебрецю;

– 2 середні моркви;

– 2 ріпчасті цибулі;

– 100 – 200 грамів борошна;

– 500 мілілітрів яблучного сидру;

– 500 мілілітрів бульйону або води;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– лавровий листок.

Приготування:

Яловичі ребра нарізаємо по 1 ребру. Кожне реберце обвалюємо в борошні і смажимо до рум'яної скоринки.

Після обсмажені перекладіть їх у велику каструлю чи казан, де буде готуватися страва.

Яловичі ребра з картоплею / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

Цибулю нарізаємо соломкою, смажимо в тій же сковорідці і закидуємо до реберець. Також до ребер додаємо: моркву, порізано досить крупно, чебрець, часник порізаний навпіл, яблука (порізані на 4 частини).

Заливаємо це все сидром та бульйоном так, щоб покрило реберця. Ставимо тушкуватись мінімум на 2 години. За пів години до готовності солимо, перчимо та додаємо лавровий лист.



Яловичі ребра з картоплею / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

Тушковані ребра найкраще смакують з картопляним пюре. При подачі посипаємо чебрецем.

Смачного!