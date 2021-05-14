Читайте также Торт-мороженое OREO по рецепту судьи Мастер Шеф – Эктора Хименеса-Браво
Начинку для сырных рогаликов можно делать любую: свежие или мороженые ягоды, шоколад, любимое варенье или джем, сгущенное молоко и даже фрукты.
Рецепт творожных рогаликов
- Для приготовления теста смешайте творог, яйца, масло и сахар. Добавьте тщательно просеянную через мелкое сито муку, разрыхлитель и ванилин. Замесите эластичное тесто – оно не должно липнуть к рукам.
- Раскатайте тесто в круг толщиной 5 миллиметров. Разрежьте тесто на треугольники из которых мы будем формировать рогалики.
- На широкий край треугольника выложите начинку и заверните.
- Смажьте верх рогаликов желтком.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте рогалики около 20 минут.
- Готовые рогалики охладите и подавайте к столу. Приятного аппетита!