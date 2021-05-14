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Начинку для сырных рогаликов можно делать любую: свежие или мороженые ягоды, шоколад, любимое варенье или джем, сгущенное молоко и даже фрукты.

Рецепт творожных рогаликов

  1. Для приготовления теста смешайте творог, яйца, масло и сахар. Добавьте тщательно просеянную через мелкое сито муку, разрыхлитель и ванилин. Замесите эластичное тесто – оно не должно липнуть к рукам.
  2. Раскатайте тесто в круг толщиной 5 миллиметров. Разрежьте тесто на треугольники из которых мы будем формировать рогалики.
  3. На широкий край треугольника выложите начинку и заверните.
  4. Смажьте верх рогаликов желтком.
  5. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте рогалики около 20 минут.
  6. Готовые рогалики охладите и подавайте к столу. Приятного аппетита!