Неизменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился с читателями рецептом вкусного торта OREO, который вы с легкостью можете приготовить дома.
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Эктор Хименес-Браво убежден, что торт-мороженое OREO придет вам по вкусу, а дети от него будут просто в восторге. Для приготовления вкусностей вам нужно всего 5 ингредиентов.
Рецепт торта OREO без выпекания
- Тщательно смешайте крошку печенья OREO со сливочным маслом и разделите смесь на две половины.
- В круглую форму для выпекания выложите слой пергамента, далее утрамбуйте одну половину смеси из печенья и отправьте в морозилку.
- Сделайте то же самое и с другой половиной крошки. У вас должно получиться два замороженных коржа.
- Для приготовления слоя мороженого взбейте сливки, добавьте сгущенное молоко и экстракт ванили. Перемешайте начинку и взбейте до устойчивых пиков.
- Сделайте "бутерброд": на замороженную корку из печенья OREO выложите начинку, накройте вторым коржом.
- Отправьте сформированный торт в морозилку на ночь. Подавайте торт к столу охлажденным. Приятного аппетита!