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Начинку для сирних рогаликів можна робити будь-яку: свіжі або морожені ягоди, шоколад, улюблене варення або джем, згущене молоко та навіть фрукти.
Рецепт сирних рогаликів
- Для приготування тіста змішайте домашній сир, яйця, олію та цукор. Додайте ретельно просіяне через дрібне сито борошно, розпушувач та ванілін. Замісіть еластичне тісто – воно не повинно липнути до рук.
- Розкачайте тісто в коло товщиною 5 міліметрів. Розріжте тісто на трикутники з яких ми будемо формувати рогалики.
- На широкий край трикутника викладіть начинку та загорніть.
- Змастіть верх рогаликів жовтком.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте рогалики близько 20 хвилин.
- Готові рогалики охолодіть та подавайте до столу. Смачного!