Нежность в каждой ложке: рецепт тыквенного супа

Если вы не слишком любите супы, попробуйте приготовить крем-суп. Его нежная текстура покорит с первой ложки.

Крем-суп – настоящее изобретение человечества, покорившего не одного гурмана. Такое блюдо можно готовить из любых овощей, но самой вкусной будет тыква.

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Если приготовить его на курином филе, так он будет сытнее. По выбору тыквы – обратите внимание на сладкие сорта, как гитара. Хотя из простого сорта или немного дороже, чем хоккайдо, он тоже будет насыщенным и сладким.

Рецепт крем-супа из тыквы

Время: 45 минут

45 минут Порции: 6 – 8

– 3 литра воды;– 600 граммов тыквы;– 7 картофелин;– 1 морковь;– 1 луковица;– 1 столовая ложка сливочного масла;– 2 плавленых сырка;– соль;– черный молотый перец;– карри;– куркума;– хмели-суннели.

Приготовление:

Почищенный и вымытый картофель нарезаем кубиками, заливаем водой и отправляем на огонь. Нарезать овощи можно достаточно грубо, ведь в конце приготовления мы будем пропускать суп через блендер, поэтому это неважно.

Тем временем очищаем и нарезаем лук, морковь натираем на грубую терку. Растапливаем масло и на небольшом огне подтушиваем до мягкости лук, добавляем морковь, еще немного тушим, добавляем все специи, кроме соли, немного сахара, держим еще 2 минуты, перемешивая.

Пока картофель закипит, снимаем пену, солим, бросаем зажарку, скручиваем огонь и варим. Через 10 минут добавляем порезанные плавленые сырки и тыкву. Готовим к мягкости картофеля и тыквы еще 25 минут.

Когда овощи будут готовы, не выключая огонь, сблендерируем суп до однородности. Если вода испарилась и суп выглядит вам густым, приливаем немного воды. Даем покипеть, помешивая, еще пару минут, выключаем и накрываем крышкой.

Подаем с зернами тыквы, сухариками, пармезаном, зеленью – это невероятно вкусно с любым приложением.

Приятного тебе аппетита!