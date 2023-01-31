Крем-суп – справжній винахід людства, який підкорив не одного гурмана. Таку страву можна готувати з будь-яких овочів, але найсмачнішим буде гарбуз.

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Якщо приготувати його на курячому філе, так він буде ситнішим. Щодо вибору гарбуза – зверніть увагу на солодкі сорти, як гітара. Хоч із простого сорту, чи трішки дорожчого, як хокайдо, він теж буде насиченим та солодким.

Рецепт крем-супу з гарбуза

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 3 літри води;

– 600 грамів гарбуза;

– 7 картоплин;

– 1 морква;

– 1 цибулина;

– 1 столова ложка вершкового масла;

– 2 плавлених сирки;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– карі;

– куркума;

– хмелі-сунелі.

Приготування:

Почищену і помиту картоплю нарізаємо кубиками, заливаємо водою і відправляємо на вогонь. Нарізати овочі можна досить "грубо", адже наприкінці приготування ми будемо пропускати суп через блендер, тому це неважливо.

Тим часом очищаємо і нарізаємо цибулю, моркву натираємо на грубу тертку. Розтоплюємо масло і на невеликому вогні підтушуємо до м'якості цибулю, додаємо моркву, ще трошки тушкуємо, додаємо всі спеції, крім солі, трішки цукру, тримаємо ще 2 хвилини, перемішуючи.

Доки картопля закипить, знімаємо піну, солимо, кидаємо засмажку, скручуємо вогонь і варимо. Через 10 хвилин додаємо порізані плавлені сирки та гарбуз. Готуємо до м'якості картоплі і гарбуза ще 25 хвилин.

Коли овочі будуть готові, не вимикаючи вогонь, зблендеруємо суп до однорідності. Якщо вода випарувалася і суп виглядає вам загустим, доливаємо трохи води. Даємо покипіти, помішуючи, ще пару хвилин, вимикаємо і накриваємо кришкою.

Подаємо з зернятами гарбуза, сухариками, пармезаном, зеленню – це неймовірно смачно з будь-яким додатком.

Смачного!