Крем-суп – справжній винахід людства, який підкорив не одного гурмана. Таку страву можна готувати з будь-яких овочів, але найсмачнішим буде гарбуз.
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Якщо приготувати його на курячому філе, так він буде ситнішим. Щодо вибору гарбуза – зверніть увагу на солодкі сорти, як гітара. Хоч із простого сорту, чи трішки дорожчого, як хокайдо, він теж буде насиченим та солодким.
Рецепт крем-супу з гарбуза
- Час: 45 хвилин
- Порції: 6 – 8
Приготування:
- Почищену і помиту картоплю нарізаємо кубиками, заливаємо водою і відправляємо на вогонь. Нарізати овочі можна досить "грубо", адже наприкінці приготування ми будемо пропускати суп через блендер, тому це неважливо.
- Тим часом очищаємо і нарізаємо цибулю, моркву натираємо на грубу тертку. Розтоплюємо масло і на невеликому вогні підтушуємо до м'якості цибулю, додаємо моркву, ще трошки тушкуємо, додаємо всі спеції, крім солі, трішки цукру, тримаємо ще 2 хвилини, перемішуючи.
- Доки картопля закипить, знімаємо піну, солимо, кидаємо засмажку, скручуємо вогонь і варимо. Через 10 хвилин додаємо порізані плавлені сирки та гарбуз. Готуємо до м'якості картоплі і гарбуза ще 25 хвилин.
- Коли овочі будуть готові, не вимикаючи вогонь, зблендеруємо суп до однорідності. Якщо вода випарувалася і суп виглядає вам загустим, доливаємо трохи води. Даємо покипіти, помішуючи, ще пару хвилин, вимикаємо і накриваємо кришкою.
- Подаємо з зернятами гарбуза, сухариками, пармезаном, зеленню – це неймовірно смачно з будь-яким додатком.
Смачного!