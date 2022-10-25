Тыквенные блины – отличный вариант быстрого завтрака, обеда или ужина. В сезон тыкв такое блюдо станет бюджетным и сэкономит семейный бюджет.

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Яркие тыквенные блины станут украшением вашего стола. Выберите любимую начинку для блюда: начините их сыром с изюмом, шоколадной нутелой или домашним вареньем и наслаждайтесь.

Рецепт тыквенных блинов

  • Время: 30 минут
  • Порции: 12 – 13 штук

Приготовление:

  • Чтобы приготовить тыквенное пюре, предварительно запеките его мякоть. Измельчите блендером.
  • Яйца, сахар, соль, тыквенное пюре, корицу и ваниль смешиваем венчиком. Добавляем муку, разрыхлитель, снова смешиваем, теплое молоко вливайте небольшими порциями. Далее замешиваем жидкое нежное тесто.
  • ️Для первой жарки смазываем сковороду каплей масла и вытираем ее салфеткой. Жарим блины с обеих сторон по несколько минут.
  • Подавайте их к столу горячими или холодными.

Приятного тебе аппетита!