Тыквенные блины – отличный вариант быстрого завтрака, обеда или ужина. В сезон тыкв такое блюдо станет бюджетным и сэкономит семейный бюджет.

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Яркие тыквенные блины станут украшением вашего стола. Выберите любимую начинку для блюда: начините их сыром с изюмом, шоколадной нутелой или домашним вареньем и наслаждайтесь.

Рецепт тыквенных блинов

Время: 30 минут

30 минут Порции: 12 – 13 штук

Ингредиенты:

– 2 куриных яйца;

– 1 столовая ложка сахара;

– щепотка соли;

– 200 граммов тыквенного пюре;

– ½ чайной ложки корицы;

– ванильный сахар;

– 4 столовые ложки муки с горкой;

– половина чайной ложки разрыхлителя для теста;

– 3 столовые ложки масла;

– 350 миллилитров теплого молока.

Приготовление:

Чтобы приготовить тыквенное пюре, предварительно запеките его мякоть. Измельчите блендером.

Яйца, сахар, соль, тыквенное пюре, корицу и ваниль смешиваем венчиком. Добавляем муку, разрыхлитель, снова смешиваем, теплое молоко вливайте небольшими порциями. Далее замешиваем жидкое нежное тесто.

️Для первой жарки смазываем сковороду каплей масла и вытираем ее салфеткой. Жарим блины с обеих сторон по несколько минут.

Подавайте их к столу горячими или холодными.

Приятного тебе аппетита!