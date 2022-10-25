Гарбузові млинці – відмінний варіант швидкого сніданку, обіди чи вечері. В сезон гарбузів, така страва стане бюджетною та зекономить сімейний бюджет.

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Яскраві гарбузові млинці стануть окрасою вашого столу. Оберіть улюблену начинку для страви: начиніть їх сиром з родзинками, шоколадною нутелою, або домашнім варенням та насолоджуйтеся.

Рецепт гарбузових млинців

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 12 – 13 штук

Інгредієнти:

– 2 курячих яйця;

– 1 столова ложка цукру;

– дрібка солі;

– 200 грамів гарбузового пюре;

– ½ чайної ложки кориці;

– ванільний цукор;

– 4 столові ложки борошна з гіркою;

– половина чайної ложки розпушувача для тіста;

– 3 столові ложки олії;

– 350 мілілітрів теплого молока.

Приготування:

Щоб приготувати гарбузове пюре, попередньо запечіть його м'якоть. Подрібніть блендером.

️Яйця, цукор, сіль, гарбузове пюре, корицю і ваніль змішуємо вінчиком. ️Додаємо борошно, розпушувач, знову змішуємо, тепле молоко вливайте невеликими порціями. Далі замішуємо рідке ніжне тісто.

️Для першого смаження змазуємо сковороду каплею олії і витираємо її серветкою. Смажимо млинці з обох сторін по кілька хвилин.

Подавайте їх до столу гарячими, або холодними.

Смачного!