Ярко и оригинально: готовим тыквенные блины за 30 минут
25 октября 2022 , 15:39Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
Обязательно попробуйте приготовить блины на тыквенном пюре. Тесто получится яркого цвета, и блины будут нежными и тонкими.
Тыквенные блины – отличный вариант быстрого завтрака, обеда или ужина. В сезон тыкв такое блюдо станет бюджетным и сэкономит семейный бюджет.
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Яркие тыквенные блины станут украшением вашего стола. Выберите любимую начинку для блюда: начините их сыром с изюмом, шоколадной нутелой или домашним вареньем и наслаждайтесь.
Рецепт тыквенных блинов
- Время: 30 минут
- Порции: 12 – 13 штук
– 2 куриных яйца;
– 1 столовая ложка сахара;
– щепотка соли;
– 200 граммов тыквенного пюре;
– ½ чайной ложки корицы;
– ванильный сахар;
– 4 столовые ложки муки с горкой;
– половина чайной ложки разрыхлителя для теста;
– 3 столовые ложки масла;
– 350 миллилитров теплого молока.
Приготовление:
- Чтобы приготовить тыквенное пюре, предварительно запеките его мякоть. Измельчите блендером.
- Яйца, сахар, соль, тыквенное пюре, корицу и ваниль смешиваем венчиком. Добавляем муку, разрыхлитель, снова смешиваем, теплое молоко вливайте небольшими порциями. Далее замешиваем жидкое нежное тесто.
- ️Для первой жарки смазываем сковороду каплей масла и вытираем ее салфеткой. Жарим блины с обеих сторон по несколько минут.
- Подавайте их к столу горячими или холодными.
Приятного тебе аппетита!