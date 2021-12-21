Начинкою для пампухів може бути не тільки мак, а й повидло, консервовані вишні, шоколад або варене згущене молоко. Все залежить від ваших вподобань.

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Рецепт пампухів з маком

Час: 4 години

4 години Порції: близько 30 – 40 пампухів

Інгредієнти для опари:

– 500 мілілітрів молока;

– 2 столові ложки цукру;

– 40 грамів свіжих дріжджів;

– 8 столових ложок пшеничного борошна.

Для тіста:

– 120 грамів цукру;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– 2 сирих курячих яйця;

– 4 столові ложки олії;

– 850 грамів + 50 грамів пшеничного борошна.

Для начинки:

– 200 грамів маку;

– 1 столові ложки цукру;

– 3 – 4 столові ложки варення;

– 1 літр олії для смаження.

Приготування:

Для приготування опари вилийте в глибокий посуд ледь тепле молоко, додайте цукор, дріжджів та борошно. Перемішайте все вінчиком та накрийте шаром харчової плівки.



Скріншот з відео Лілії Цвіт

Відправте опару в тепле місце на 30 хвилин.

Додайте до опари яйця, олію, цукор та ванільний цукор. Перемішайте масу вінчиком та у два етапи додайте борошно. Замісіть еластичне тісто.



Скріншот з відео Лілії Цвіт

Накрийте його шаром харчової плівки та відправте в тепле місце на 60 – 80 хвилин.

Для начинки мелемо мак в кавомолці або м'ясорубці. Залийте водою, щоб вона була в рівень з маком та варіть на повільному вогні, доки вся рідина не випарується.

Гарячий мак посипте цукром та охолодіть.

Додайте густе варення до маку та перемішайте начинку.



Скріншот з відео Лілії Цвіт

Посипте стільницю борошном і викладіть половині тіста. Розкачайте його в шар, за допомогою склянки сформуйте кола. Викладіть начинку та сформуйте пампушок.



Скріншот з відео Лілії Цвіт

Сформовані пампухи посипте борошном та залишіть на 20 хвилин "відпочити".

Обсмажуйте пампухи в розігрітій олії (понад 180 градусів).



Скріншот з відео Лілії Цвіт

Готові пампухи посипте цукровою пудрою.

Смачного!

Відеорецепт приготування пампухів з маком від Лілії Цвіт: