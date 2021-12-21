Рецепт украинских пончиков с маком от Лилии Цвит
Источник:ютуб Лилии Цвит
Без пончиков не обойдется ни один рождественский стол. Мы подготовили для вас проверенный рецепт пончиков с маком. Пальчики оближешь!
Начинкой для пончиков может быть не только мак, но и повидло, консервированные вишни, шоколад или вареная сгущенка. Все зависит от ваших предпочтений.
Читайте также Когда гости пришли внезапно: быстрые блюда, которые можно приготовить за 20 минут
Рецепт пончиков с маком
- Время: 4 часа
- Порции: около 30 – 40 пончиков
– 500 миллилитров молока;
– 2 столовые ложки сахара;
– 40 граммов свежих дрожжей;
– 8 столовых ложек пшеничной муки.
Для теста:
– 120 граммов сахара;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– 2 сырых куриных яйца;
– 4 столовых ложки масла;
– 850 граммов + 50 граммов пшеничной муки.
Для начинки:
– 200 граммов мака;
– 1 столовая ложка сахара;
– 3 – 4 столовых ложки варенья;
– 1 литр масла для жарки.
Приготовление:
- Для приготовления опары вылейте в глубокую посуду теплое молоко, добавьте сахар, дрожжи и муку. Перемешайте все венчиком и накройте слоем пищевой пленки.
Скриншот с видео Лилии Цвит
-
Отправьте опару в теплое место на 30 минут.
-
Добавьте в опару яйца, масло, сахар и ванильный сахар. Перемешайте массу венчиком и в два этапа добавьте муку. Замесите эластичное тесто.
Скриншот с видео Лилии Цвит
-
Накройте его пластом пищевой пленки и отправьте в теплое место на 60 – 80 минут.
-
Для начинки измельчите мак в кофемолке или мясорубке. Залейте водой, чтобы она была на уровне с маком и варите на медленном огне, пока вся жидкость не выпарится.
-
Горячий мак посыпьте сахаром и охладите.
-
Добавьте густое варенье в мак и перемешайте начинку.
Скриншот с видео Лилии Цвит
- Посыпьте столешницу мукой и выложите половину теста. Раскатайте его в слой, с помощью стакана сформируйте круги. Выложите начинку и сформируйте пончики.
Скриншот с видео Лилии Цвит
-
Сформированные пончики посыпьте мукой и оставьте на 20 минут "отдохнуть".
-
Обжаривайте пончики в разогретом масле (более 180 градусов).
Скриншот с видео Лилии Цвит
- Готовые пончики посыпьте сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления пончиков с маком от Лилии Цвит: