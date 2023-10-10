Утка по-пекински, которую можно повторить дома

Утка по-пекински – традиционное блюдо китайской кухни, которое любят во всем мире. Чтобы приготовить ее, как положено, нужно не только придерживаться технологий, но и знать тот же рецепт.

Утка по-пекински – сложное и многокомпонентное блюдо. Технология приготовления мяса настоящей утки по-пекински требует не только времени, но и специальных приборов.

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Поскольку возможность поехать в Китай, чтобы попробовать то же блюдо далеко не у каждого, мы предлагаем приготовить его доступную версию дома.

Рецепт утки по-пекински

Время: 1 сутки

1 сутки Порции: 6

– 1 выпотрошенная утка.– 2 литра воды;– 4 сантиметра свежего корня имбиря;– 3 столовые ложки меда;– 50 граммов соевого соуса;– 60 граммов рисового уксуса;– 1 столовая ложка смеси специй;– 2 звездочки бадьяна;– 1 чайная ложка сычуанского перца.– 2 огурца;– 1/2 пучка зеленого лука;– мандаринские блины;– соус хоисин;– китайский кисло-сладкий сливовый соус.

Приготовление:

Положите все ингредиенты маринада в большую кастрюлю. Доведите до кипения, варите 2 минуты. Снимите с огня.

Утку расположите на решетке, чтобы было куда стекать жидкости. Тщательно, равномерно полейте утку кипящим маринадом сначала с одной стороны, затем с другой. Кожа натянется и немного потемнеет.

Обвяжите утку кулинарной нитью так, чтобы можно было ее подвесить в прохладном месте (холодный амбар или закрытый балкон) или положить на решетку и поставить в холодильник на 24 часа. Важно, чтобы был равномерный доступ воздуха к поверхности утки. Кожа должна хорошо подсохнуть – это залог хрустящей корочки.

Через 1 час оставьте ее при комнатной температуре.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Утку расположите на решетке на жаропрочном блюде и поставьте в духовку. Запекайте примерно 40-45 минут. При прокалывании бедра должен вытекать прозрачный сок, а кожица должна быть хрустящей.

Готовую утку оставьте на решетке минут 10 "отдохнуть".

Разберите утку на порционные куски и поставьте в центр стола. Подавайте с блинами, добавьте нарезанный соломкой огурец, лук и соус.

Приятного аппетита!

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