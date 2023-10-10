Утка по-пекински, которую можно повторить дома
10 октября 2023, 17:32Читати новину українською
Источник:picante cooking
Утка по-пекински – традиционное блюдо китайской кухни, которое любят во всем мире. Чтобы приготовить ее, как положено, нужно не только придерживаться технологий, но и знать тот же рецепт.
Утка по-пекински – сложное и многокомпонентное блюдо. Технология приготовления мяса настоящей утки по-пекински требует не только времени, но и специальных приборов.
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Поскольку возможность поехать в Китай, чтобы попробовать то же блюдо далеко не у каждого, мы предлагаем приготовить его доступную версию дома.
Рецепт утки по-пекински
- Время: 1 сутки
- Порции: 6
– 1 выпотрошенная утка.
Для маринада:
– 2 литра воды;
– 4 сантиметра свежего корня имбиря;
– 3 столовые ложки меда;
– 50 граммов соевого соуса;
– 60 граммов рисового уксуса;
– 1 столовая ложка смеси специй;
– 2 звездочки бадьяна;
– 1 чайная ложка сычуанского перца.
Для подачи:
– 2 огурца;
– 1/2 пучка зеленого лука;
– мандаринские блины;
– соус хоисин;
– китайский кисло-сладкий сливовый соус.
Приготовление:
- Положите все ингредиенты маринада в большую кастрюлю. Доведите до кипения, варите 2 минуты. Снимите с огня.
- Утку расположите на решетке, чтобы было куда стекать жидкости. Тщательно, равномерно полейте утку кипящим маринадом сначала с одной стороны, затем с другой. Кожа натянется и немного потемнеет.
- Обвяжите утку кулинарной нитью так, чтобы можно было ее подвесить в прохладном месте (холодный амбар или закрытый балкон) или положить на решетку и поставить в холодильник на 24 часа. Важно, чтобы был равномерный доступ воздуха к поверхности утки. Кожа должна хорошо подсохнуть – это залог хрустящей корочки.
- Через 1 час оставьте ее при комнатной температуре.
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Утку расположите на решетке на жаропрочном блюде и поставьте в духовку. Запекайте примерно 40-45 минут. При прокалывании бедра должен вытекать прозрачный сок, а кожица должна быть хрустящей.
- Готовую утку оставьте на решетке минут 10 "отдохнуть".
- Разберите утку на порционные куски и поставьте в центр стола. Подавайте с блинами, добавьте нарезанный соломкой огурец, лук и соус.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить маринованную капусту лепестками.