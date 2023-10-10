Качка по-пекінськи – складна та багатокомпонентна страва. Технологія приготування м'яса справжньої качки по-пекінськи потребує не тільки часу, а й спеціальних приладів.

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Оскільки можливість поїхати до Китаю, аби спробувати ту саму страву є далеко не у кожного, ми пропонуємо приготувати її доступну версію вдома.

Рецепт качки по-пекінськи

Час: 1 доба

1 доба Порції: 6

Інгредієнти:

– 1 випотрошена качка.

Для маринаду:

– 2 літри води;

– 4 сантиметри свіжого кореня імбиру;

– 3 столові ложки меду;

– 50 грамів соєвого соусу;

– 60 грамів рисового оцту;

– 1 столова ложка суміші спецій;

– 2 зірочки бадьяну;

– 1 чайна ложка сичуанського перцю.

Для подачі:

– 2 огірки;

– 1/2 пучка зеленої цибулі;

– мандаринські млинці;

– соус хоісін;

– китайський кисло-солодкий сливовий соус.

Приготування:

Покладіть всі інгредієнти для маринаду у велику каструлю. Доведіть до кипіння, варіть 2 хвилини. Зніміть з вогню.

Качку розташуйте на решітці, так аби було куди стікати рідині. Ретельно, рівномірно полийте качку киплячим маринадом спочатку з одного боку, потім з іншого. Шкіра натягнеться і трохи потемніє.

Обв'яжіть качку кулінарною ниткою так, щоб можна було її підвісити в прохолодному місці (холодна комора або закритий балкон) або покласти на решітку і поставити в холодильник на 24 години. Важливо щоб був рівномірний доступ повітря до поверхні качки. Шкіра повинна добре підсохнути – це запорука хрусткої скоринки.

За 1 годину залишіть її при кімнатній температурі.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Качку розташуйте на решітці на жаротривкому блюді і поставте в духовку. Запікайте приблизно 40 – 45 хвилин. При проколюванні стегна повинен витікати прозорий сік, а шкірочка має бути хрусткою.

Готову качку залиште на решітці хвилин 10 "відпочити".

Розберіть качку на порційні шматки і поставте в центрі столу. Подавайте з млинцями, додайте нарізаний соломкою огірок, цибулю і соус.

Смачного!

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