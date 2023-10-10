Качка по-пекінськи – складна та багатокомпонентна страва. Технологія приготування м'яса справжньої качки по-пекінськи потребує не тільки часу, а й спеціальних приладів.
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Оскільки можливість поїхати до Китаю, аби спробувати ту саму страву є далеко не у кожного, ми пропонуємо приготувати її доступну версію вдома.
Рецепт качки по-пекінськи
- Час: 1 доба
- Порції: 6
Приготування:
- Покладіть всі інгредієнти для маринаду у велику каструлю. Доведіть до кипіння, варіть 2 хвилини. Зніміть з вогню.
- Качку розташуйте на решітці, так аби було куди стікати рідині. Ретельно, рівномірно полийте качку киплячим маринадом спочатку з одного боку, потім з іншого. Шкіра натягнеться і трохи потемніє.
- Обв'яжіть качку кулінарною ниткою так, щоб можна було її підвісити в прохолодному місці (холодна комора або закритий балкон) або покласти на решітку і поставити в холодильник на 24 години. Важливо щоб був рівномірний доступ повітря до поверхні качки. Шкіра повинна добре підсохнути – це запорука хрусткої скоринки.
- За 1 годину залишіть її при кімнатній температурі.
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Качку розташуйте на решітці на жаротривкому блюді і поставте в духовку. Запікайте приблизно 40 – 45 хвилин. При проколюванні стегна повинен витікати прозорий сік, а шкірочка має бути хрусткою.
- Готову качку залиште на решітці хвилин 10 "відпочити".
- Розберіть качку на порційні шматки і поставте в центрі столу. Подавайте з млинцями, додайте нарізаний соломкою огірок, цибулю і соус.
Смачного!