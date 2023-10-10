Утка по-пекински – сложное и многокомпонентное блюдо. Технология приготовления мяса настоящей утки по-пекински требует не только времени, но и специальных приборов.

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Поскольку возможность поехать в Китай, чтобы попробовать то же блюдо далеко не у каждого, мы предлагаем приготовить его доступную версию дома.

Рецепт утки по-пекински

  • Время: 1 сутки
  • Порции: 6

Приготовление:

  • Положите все ингредиенты маринада в большую кастрюлю. Доведите до кипения, варите 2 минуты. Снимите с огня.
  • Утку расположите на решетке, чтобы было куда стекать жидкости. Тщательно, равномерно полейте утку кипящим маринадом сначала с одной стороны, затем с другой. Кожа натянется и немного потемнеет.
  • Обвяжите утку кулинарной нитью так, чтобы можно было ее подвесить в прохладном месте (холодный амбар или закрытый балкон) или положить на решетку и поставить в холодильник на 24 часа. Важно, чтобы был равномерный доступ воздуха к поверхности утки. Кожа должна хорошо подсохнуть – это залог хрустящей корочки.
  • Через 1 час оставьте ее при комнатной температуре.
  • Разогрейте духовку до 200 градусов. Утку расположите на решетке на жаропрочном блюде и поставьте в духовку. Запекайте примерно 40-45 минут. При прокалывании бедра должен вытекать прозрачный сок, а кожица должна быть хрустящей.
  • Готовую утку оставьте на решетке минут 10 "отдохнуть".
  • Разберите утку на порционные куски и поставьте в центр стола. Подавайте с блинами, добавьте нарезанный соломкой огурец, лук и соус.

Приятного аппетита!