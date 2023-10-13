Тыквенные вареники – осеннее блюдо, которое трудно забыть
13 октября 2023, 12:47Читати новину українською
Источник:Елизавета Глинская
Вареники – одно из самых популярных блюд украинской кухни. Их готовят преимущественно с картофельной начинкой или с картофелем и сыром. Летом популярны вареники с вишнями, а осенью предлагаем попробовать их с тыквой.
Вареники готовят, пожалуй, в каждой украинской семье, ведь это не просто блюдо, а настоящая семейная традиция. Кто-то любит вареники с картофелем, а кто-то с квашеной капустой, сыром или грибами.
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Хотя вареники с тыквой не очень популярный вариант блюда, мы гарантируем – результат вас приятно удивит не только вкусом, но и видом.
Рецепт тыквенных вареников
- Время: 4 часа
- Порции: 4
– 450 граммов муки;
– 10 граммов соли;
– 5 граммов сахара;
– 200 граммов воды;
– 50 граммов тыквенного сока;
– 40 граммов масла (рафинированного).
Для начинки:
– 200 граммов тыквенной жмыхи;
– 200 граммов сыра 9%;
– цедра 1/2 апельсина;
– 50 граммов сахара.
Для соуса:
– 100 граммов сахара
– 40 граммов сливочного масла
– филе двух апельсинов
– цедра одного апельсина.
Приготовление:
- Для теста нарезаем и натираем тыкву, процеживаем. Отделяем сок от жмыха.
- Смешиваем сок с водой, солью и сахаром, доводим до кипения.
- Смешиваем горячую жидкость с мукой и растительным маслом, замешиваем тесто. Обертываем все пленкой, отправляем в холодильник на 2 – 3 часа.
- Для начинки смешиваем жмых тыквы, домашний творог, цедру апельсина.
- Раскатываем тесто на силиконовом коврике, формируем вареники. К начинке в каждый вареник добавляем 1/2 чайной ложки сахара.
- Варим все в подсоленной воде до готовности.
- Для соуса готовим карамель, добавляем сливочное масло, цедру и мякоть апельсина. Увариваем и подаем вместе с варениками.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить тыквенный крем-суп к обеду.