Вареники готують, мабуть, в кожній українській сім'ї, адже це не просто страва, а справжня родинна традиція. Хтось полюбляє вареники з картоплею, а хтось з квашеною капустою, сиром чи грибами.

Читайте також Знадобиться всього 30 хвилин: рецепти смачних курячих ковбасок на пательні чи в духовці

Хоч вареники з гарбузом не надто популярний варіант страви, проте ми гарантуємо – результат вас приємно здивує не тільки смаком, а й виглядом.

Рецепт гарбузових вареників

Час: 4 години

4 години Порції: 4

Інгредієнти:

– 450 грамів борошна;

– 10 грамів солі;

– 5 грамів цукру;

– 200 грамів води;

– 50 грамів гарбузового соку;

– 40 грамів олії (рафінованої).

Для начинки:

– 200 грамів гарбузового жмиху;

– 200 грамів сиру 9%;

– цедра 1/2 апельсина;

– 50 грамів цукру.

Для соусу:

– 100 грамів цукру

– 40 грамів вершкового масла

– філе двох апельсинів

– цедра одного апельсина.

Приготування:

Для тіста нарізаємо та натираємо гарбуз, проціджуємо. Відокремлюємо сік від макухи.

Змішуємо сік з водою, сіллю та цукром, доводимо до кипіння.

Змішуємо гарячу рідину з борошном та олією, замішуємо тісто. Обгортаємо все плівкою, відправляємо в холодильник на 2 – 3 години.

Для начинки змішуємо макуху гарбуза, домашній сир, цедру апельсина.

Розкачуємо тісто на силіконовому килимку, формуємо вареники. До начинки в кожний вареник додаємо 1/2 чайної ложки цукру.

Варимо все у підсоленій воді до готовності.

Для соусу готуємо карамель, додаємо вершкове масло, цедру та м'якоть апельсина. Уварюємо та подаємо разом із варениками.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати гарбузовий крем-суп до обіду.