Вареники готують, мабуть, в кожній українській сім'ї, адже це не просто страва, а справжня родинна традиція. Хтось полюбляє вареники з картоплею, а хтось з квашеною капустою, сиром чи грибами.
Читайте також Знадобиться всього 30 хвилин: рецепти смачних курячих ковбасок на пательні чи в духовці
Хоч вареники з гарбузом не надто популярний варіант страви, проте ми гарантуємо – результат вас приємно здивує не тільки смаком, а й виглядом.
Рецепт гарбузових вареників
- Час: 4 години
- Порції: 4
Приготування:
- Для тіста нарізаємо та натираємо гарбуз, проціджуємо. Відокремлюємо сік від макухи.
- Змішуємо сік з водою, сіллю та цукром, доводимо до кипіння.
- Змішуємо гарячу рідину з борошном та олією, замішуємо тісто. Обгортаємо все плівкою, відправляємо в холодильник на 2 – 3 години.
- Для начинки змішуємо макуху гарбуза, домашній сир, цедру апельсина.
- Розкачуємо тісто на силіконовому килимку, формуємо вареники. До начинки в кожний вареник додаємо 1/2 чайної ложки цукру.
- Варимо все у підсоленій воді до готовності.
- Для соусу готуємо карамель, додаємо вершкове масло, цедру та м'якоть апельсина. Уварюємо та подаємо разом із варениками.
Смачного!