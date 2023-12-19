Невероятный вкус украинских традиций: как приготовить вареники с капустой
19 декабря 2023, 08:30Читати новину українською
Источник:Kwestia smaku
Сочельник всегда ассоциируется с атмосферой тепла и неповторимой ароматной симфонии, звучащей из кухни. Украинская кухня, щедрая на традиции и изысканные вкусы, имеет свои непревзойденные блюда, предназначенные для Сочельника.
Среди зимних праздничных вкусностей особое место занимают вареники с капустой – ароматное, нежное и вкусное блюдо. Они украшают праздничный стол и переполняют сердце воспоминаниями о бабушкином доме и детстве.
Интересно Крученики с грибами в сливочном соусе – блюдо, которое захочется приготовить на праздники.
Рецепт вареников с капустой
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 100 грамм сушеных грибов;
– 1 килограмм квашеной капусты;
– 1 морковь;
– 3 столовые ложки масла;
– 2 луковицы;
тесто для вареников:
– 600 грамм пшеничной муки;
– пол чайной ложки соли;
– 400 миллилитров кипятка;
– 50 грамм сливочного масла;
для перемащивания:
– 3 луковицы;
– несколько столовых ложек масла.
Приготовление:
- Грибы промойте, залейте холодной водой и оставьте на 6 часов или ночью.
- На следующий день доведите до кипения, добавьте очищенную морковь и варите до мягкости.
- В конце варки приправьте солью и перцем.
- Капусту отожмите и проварите в 300 миллилитрах воды до мягкости (примерно 45 минут).
- Выбросьте ее на сито и отожмите от воды.
- Обжарьте лук.
- Соедините грибы, капусту и лук.
- Ингредиенты для начинки хорошо перемешайте, все соедините, посолите и поперите.
- Для приготовления теста муку просейте в миску, добавьте соль. Сливочное масло поместите в горячую воду и растопите, постепенно вливайте в муку, перемешивая все ложкой.
- Соедините ингредиенты и выложите их на присыпанную мукой доску.
- Вымешивайте тесто примерно 10 минут, пока оно не станет гладким и мягким. Поместите тесто в миску, накройте плотно крышкой и отставьте на 30 минут.
- Разделите тесто на 4 части и раскатайте их в лепешки. Стаканом вырежьте кружочки, на середину положите начинку, сверните пополам и слепите края в вареники.
- Варите до мягкости примерно 3 минуты, но лучше всего проверить, мягкие ли они, нанизав один на шумовку и коснувшись пальцем.
- Подавайте с мелко нарезанным луком, глазированным в масле.