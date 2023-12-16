Вареники с картофелем, дополненные жареным луком и опятами являются настоящим шедевром украинской кухни. 24 Канал делится семейным рецептом невероятно вкусных вареников, где вкус картофеля, аромат жареного лука и опят объединятся в непревзойденный ансамбль вкуса и наслаждения.
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Рецепт вареников с картофелем
Время: 1 час
- Порций : 4
Готовить просто – смаковать божественно / Фото pexels
Приготовление:
- В большой миске смешайте муку с солью.
- Добавьте яйцо и постепенно приливайте воду, замешивая тесто.
- Замешайте тесто до однородности, затем выложите его на стол накройте пленкой. Оставьте на 30 минут.
- Для начинки: отварите картофель и обварите в соленой воде опята.
- Обжарьте на растительном масле мелко нарезанный лук до золотистого цвета.
- Добавьте нарезанные опята и жарьте, пока они не потеряют влагу и станут золотистыми.
- Перемелите картофель.
- Смешайте его с жареным луком и опятами. Добавьте соль и перец по вкусу.
- В большой кастрюле вскипятите воду и добавьте немного соли.
- Раскатайте тесто и вырежьте круги с помощью чашки или формы для вареников.
- Уложите ложку начинки в центр каждого круга теста, соедините края и образуйте полумесяц.
- Вскипятите воду в кастрюле и варите вареники в течение 7 – 10 минут, пока они не выплывут на поверхность.
- Выньте вареники из воды с помощью сита и дайте им стечь.
- Смазать такие вареники можно жареным луком.