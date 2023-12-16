Вареники с картофелем, дополненные жареным луком и опятами являются настоящим шедевром украинской кухни. 24 Канал делится семейным рецептом невероятно вкусных вареников, где вкус картофеля, аромат жареного лука и опят объединятся в непревзойденный ансамбль вкуса и наслаждения.

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Рецепт вареников с картофелем

  • Время: 1 час

  • Порций : 4

Готовить просто – смаковать божественно / Фото pexels

Приготовление:

  1. В большой миске смешайте муку с солью.
  2. Добавьте яйцо и постепенно приливайте воду, замешивая тесто.
  3. Замешайте тесто до однородности, затем выложите его на стол накройте пленкой. Оставьте на 30 минут.
  4. Для начинки: отварите картофель и обварите в соленой воде опята.
  5. Обжарьте на растительном масле мелко нарезанный лук до золотистого цвета.
  6. Добавьте нарезанные опята и жарьте, пока они не потеряют влагу и станут золотистыми.
  7. Перемелите картофель.
  8. Смешайте его с жареным луком и опятами. Добавьте соль и перец по вкусу.
  9. В большой кастрюле вскипятите воду и добавьте немного соли.
  10. Раскатайте тесто и вырежьте круги с помощью чашки или формы для вареников.
  11. Уложите ложку начинки в центр каждого круга теста, соедините края и образуйте полумесяц.
  12. Вскипятите воду в кастрюле и варите вареники в течение 7 – 10 минут, пока они не выплывут на поверхность.
  13. Выньте вареники из воды с помощью сита и дайте им стечь.
  14. Смазать такие вареники можно жареным луком.