Серед зимових святкових смаколиків особливе місце займають вареники з капустою — ароматна, ніжна та дуже смачна страва. Вони прикрашають святковий стіл та переповнює серце спогадами про бабусин дім та дитинство.
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Рецепт вареників з капустою
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Гриби промийте, залийте холодною водою і залиште на 6 годин або на ніч.
- Наступного дня доведіть їх до кипіння, додайте очищену моркву і варіть до м’якості.
- В кінці варіння приправте сіллю і перцем.
- Капусту відіжміть і проваріть в 300 мілілітрів води до м’якості (приблизно 45 хвилин).
- Викиньте її на сито та відіжміть від води.
- Обсмажте цибулю.
- З'єднайте гриби, капусту та цибулю.
- Інгредієнти для начинки добре перемішати, все з’єднати, посоліть і поперіть.
- Для приготування тіста, борошно просійте в миску, додайте сіль. Вершкове масло помістіть в гарячу воду і розтопіть, поступово вливайте в борошно, перемішуючи все ложкою.
- З’єднайте інгредієнти та викладіть їх на присипану борошном дошку.
- Вимішуйте тісто приблизно 10 хвилин, поки воно не стане гладким і м’яким. Помістіть тісто в миску, щільно накрийте кришкою і відставте на 30 хвилин.
- Розділіть тісто на 4 частини і розкачайте їх у коржі. Склянкою виріжте кружечки, на середину покладіть начинку, згорніть навпіл і зліпіть краї у вареники.
- Варіть до м’якості приблизно 3 хвилини, але найкраще перевірити, чи вони вже м’які, нахопивши один на шумівку і торкнувшись пальцем.
- Подавайте з дрібно нарізаною цибулею, глазурованою в олії.