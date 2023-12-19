Серед зимових святкових смаколиків особливе місце займають вареники з капустою — ароматна, ніжна та дуже смачна страва. Вони прикрашають святковий стіл та переповнює серце спогадами про бабусин дім та дитинство.

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Рецепт вареників з капустою

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Гриби промийте, залийте холодною водою і залиште на 6 годин або на ніч.
  2. Наступного дня доведіть їх до кипіння, додайте очищену моркву і варіть до м’якості.
  3. В кінці варіння приправте сіллю і перцем.
  4. Капусту відіжміть і проваріть в 300 мілілітрів води до м’якості (приблизно 45 хвилин).
  5. Викиньте її на сито та відіжміть від води.
  6. Обсмажте цибулю.
  7. З'єднайте гриби, капусту та цибулю.
  8. Інгредієнти для начинки добре перемішати, все з’єднати, посоліть і поперіть.
  9. Для приготування тіста, борошно просійте в миску, додайте сіль. Вершкове масло помістіть в гарячу воду і розтопіть, поступово вливайте в борошно, перемішуючи все ложкою.
  10. З’єднайте інгредієнти та викладіть їх на присипану борошном дошку.
  11. Вимішуйте тісто приблизно 10 хвилин, поки воно не стане гладким і м’яким. Помістіть тісто в миску, щільно накрийте кришкою і відставте на 30 хвилин.
  12. Розділіть тісто на 4 частини і розкачайте їх у коржі. Склянкою виріжте кружечки, на середину покладіть начинку, згорніть навпіл і зліпіть краї у вареники.
  13. Варіть до м’якості приблизно 3 хвилини, але найкраще перевірити, чи вони вже м’які, нахопивши один на шумівку і торкнувшись пальцем.
  14. Подавайте з дрібно нарізаною цибулею, глазурованою в олії.