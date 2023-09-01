Любимое варенье из персиков, которое готовят из года в год: рецепт из двух ингредиентов
1 сентября 2023, 16:47Читати новину українською
Источник:Кристина Булезюк
Чтобы наслаждаться зимой любимыми персиками, предлагаем уже в эти выходные приготовить из них сладкое варенье. У нас есть отличный рецепт!
Персики – сочные, сладкие фрукты, которые обожает, пожалуй, каждый. Их можно есть свежими, а можно консервировать на зиму в виде джема, варенья или половинками.
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Мы предлагаем приготовить вкусное варенье из персиков, которое идеально подойдет на тосты или к блинам.
Рецепт варенья из персиков
- Время: 2 дня
- Порции: 1
– 1200 граммов спелых персиков;
– 1 килограмм сахара.
Приготовление:
- Персики моем и заливаем кипятком так, чтобы вода полностью накрыла фрукты. Оставляем на 5 – 7 минут.
- Снимаем шкурку, нарезаем кубиками и засыпаем сахаром. Помешиваем и оставляем на 1 час, чтобы образовался сок.
- Варим в металлической посуде на крошечном огне. Доводим персики до кипения и варим 5 минут.
- Выключаем плиту, накрываем крышкой и оставляем застывать через ночь.
- Снова варим персиковое варенье 20 – 30 минут на медленном огне.
- Взбиваем блендером и заливаем в стерилизованные банки. Закрываем крышками и охлаждаем.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить жареная тыква в сметане.