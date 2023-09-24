Варенье из яблок пятиминутка – рецепт, который выручит когда нет времени
24 сентября 2023, 09:51Читати новину українською
Источник:Полезные советы
Из яблок можно приготовить много вкусных блюд, десертов и закруток. Сегодня мы предлагаем попробовать яблочное варенье с лимоном, которое подойдет как на хлеб, так и к блинам.
Варенье из яблок пятиминутка – это не просто один из рецептов заготовки на зиму, а настоящее сокровище. Он очень быстр в приготовлении, а вкус – невероятный.
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Однородное, густое варенье из яблок можно использовать в любой выпечке, до блинов, панкейков или гренок. Мы любим просто есть ложкой.
Рецепт варенья из яблок пятиминутка
- Время: 2 – 3 часа (с пропиткой)
- Порции: 2
– 1 килограмм яблок;
– 200 граммов сахара;
– корица;
– ваниль;
– гвоздика.
Приготовление:
- Есть несколько способов измельчения яблок для этого рецепта: натереть на терке или нарезать тонкими ломтиками, кубиками или большими кусочками.
- Измельченные перекладываем в глубокую посуду, засыпаем сахаром и оставляем на несколько часов для пропитки. Если для этого не хватает времени, то можно начинать нагрев сразу, но в заготовку нужно влить небольшое количество воды, чтобы сахар начал плавиться и не пригорал.
- Нагреваем заготовку на маленьком огне до кипения и продолжаем варить еще около 5 минут. Не забываем постоянно помешивать яблочную массу, чтобы она не пригорела до дна. Добавляем специи.
- Горячее варенье раскладываем в предварительно стерилизованные банки и плотно закручиваем крышками (тоже стерилизованными).
- Переворачиваем банки вверх дном, укутываем в теплое одеяло и оставляем до полного охлаждения. Сохраняем в темном и прохладном месте.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить яблочный сок без сахара и консервантов.