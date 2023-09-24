Варення з яблук п'ятихвилинка – це не просто один із рецептів заготівлі на зиму, а справжній скарб. Він надзвичайно швидкий у приготуванні, а смак – неймовірний.

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Однорідне, густе варення з яблук можна використовувати у будь-якій випічці, до млинців, панкейків чи грінок. Ми полюбляємо просто їсти ложкою.

Рецепт варення з яблук п'ятихвилинка

Час: 2 – 3 години (із просочуванням)

2 – 3 години (із просочуванням) Порції: 2

Інгредієнти:

– 1 кілограм яблук;

– 200 грамів цукру;

– кориця;

– ваніль;

– гвоздика.

Приготування:

Є кілька способів подрібнення яблук для цього рецепта: натерти на тертці, або нарізати тонкими скибочками, кубиками чи великими шматочками.

Подрібнені перекладаємо у глибокий посуд, засипаємо цукром і залишаємо на кілька годин для просочення. Якщо для цього не вистачає часу, то можна починати нагрівання відразу, але в заготовку потрібно влити невелику кількість води, щоб цукор почав плавитися і не пригорав.

Нагріваємо заготовку на маленькому вогні до кипіння і продовжуємо варити ще близько 5 хвилин. Не забуваємо постійно помішувати яблучну масу, аби вона не пригоріла до дна. Додаємо спеції.

Гаряче варення розкладаємо у попередньо стерилізовані банки та щільно закручуємо кришками (теж стерилізованими).

Перевертаємо банки догори дном, вкутуємо у теплу ковдру та залишаємо до повного охолодження. Зберігаємо у темному та прохолодному місці.

Смачного!

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